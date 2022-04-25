Замість розлучення - весілля: Роман Сасанчин з дружиною раптово зібралися обвінчатися

Роман Сасанчин з дружиною Іванною / instagram.com/annavi_i/

Переможець шоу "Голос країни" Роман Сасанчин з мамою своєї дочки і дружиною Іванною оголосили про наміри повінчатися.

На тлі чуток про розлучення пара заявила, що щаслива і навіть планує в майбутньому відсвяткувати весілля, що їм не вдалося зробити в грудні 2021 року.

Повертаючись з церкви на Великдень пара оголосила про свої найближчі плани:

"Присвятили вже наші пасочки. Йдемо з дуже хорошою новиною. Ми домовилися зі священиком про те, щоб повінчатися. Ми щасливі", - заявила Іванна.

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Молоді батьки додали, що з нетерпінням чекають закінчення війни, щоб влаштувати свято на честь свого одруження, яке відбулося ще в грудні 2021 року.

Нагадаємо, протягом декількох тижнів в мережі поширювалися чутки про розрив пари через сварки між закоханими і несподіваною заявою Іванни про те, що "вони більше не сім'я".

Нагадаємо, Роман Сасанчин і його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. Взимку 2021 року вони одружилися. 30 грудня того ж року у пари народилася дочка Елізабет.

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