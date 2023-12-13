43-річний Маколей Калкін одружився на матері своїх дітей - ЗМІ

Бренда Сонг і зірка "Один вдома" разом з 2017 року, і ростять двох малюків.

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Бренда Сонг і Маколей Калкін стали законними подружжям / колаж: Главред, фото: instagram.com/brendasong

Американський актор і музикант Маколей Калкін 2 грудня отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. У такий знаменний для артиста момент його прийшли підтримати сім'я, колеги по фільму "Один вдома" та близькі друзі.

Однак головним гостем на святі життя Калкіна виявилася його кохана - модель і акторка Бренда Сонг. Разом з собою вона привела двох синів від актора, Дакоту (2.8 роки) і Карсона (1 рік).

У промові, яку Маколей виголосив на відкритті іменної зірки, він зворушливо зізнався Бренді в коханні: "Ти абсолютно все. Ти мій чемпіон. Ти не тільки найкраща жінка, яку я коли-небудь знав, ти найкраща людина, яку я коли-небудь знав. Ти дала мені мету в житті і подарувала мені сім'ю. Після народження двох наших хлопчиків ви стали трьома моїми найулюбленішими людьми". Обидва партнери ледве змогли стримати сльози.

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Однак це, мабуть, не єдина зворушлива промова від актора, яку Сонг чула останнім часом. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком з церемонії чоловіка, на якому можна розглянути, що на її безіменному пальці красується дві каблучки. Першу, обручку, Калкін підніс їй у січні 2022 року після 5 років разом.

Друга імовірно з'явилася недавно - таблоїди припускають, що Маколей і Бренда могли таємно одружитися. Самі знаменитості ці чутки не коментують.

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