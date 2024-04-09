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39-річна Слава Камінська зробила пластику - що перекроїла співачка

Анна Підгорна
9 квітня 2024, 20:28
"Руденька з НеАнгелів" показала себе після операції під крапельницею.
Слава Камінська
Слава Камінська пластика - співачка Камінська зробила нову пластичну операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Українська співачка і колишня учасниця поп-дуету НеАнгели Слава Камінська не приховує, що в минулому користувалася послугами пластичного хірурга на своєму шляху до ідеальної зовнішності. Зараз 39-річна артистка знову вирішила лягти під ніж.

У своєму блозі в Instagram вона показала кадри з кабінету хірурга. Судячи з ліній на обличчі та грудях, операція стосуватиметься саме цих ділянок тіла Камінської. Варто зазначити, що раніше вона вже робила пластику грудей - збільшувала бюст.

Подробиць про операцію співачка розкривати не стала. Відомо лише, що оперував її хірург із Києва.

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Після хірургічного втручання Слава Камінська вийшла на зв'язок із шанувальниками - вона показала лікарняне ліжко і крапельницю в руці. Обличчя артистка приховала, проте на короткому ролику можна помітити, що воно перев'язане.

Слава Камінська
Слава Камінська пластика - співачка Камінська зробила нову пластичну операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Хто така Слава Камінська

Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.
16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

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