236 путіністів: ще чотири російські артисти потрапили до "чорного списку" Мінкульту

Коротко:
- Мінкульт оприлюднив оновлений список російських артистів-путіністів
- Що зробили ці артисти
Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, таких російських артистів: Катерину Гусєву, Сергія Кабайла, Едгара Запашного та Аскольда Запашного.
На сайті Мінкульту України вже з'явився наказ і загалом у цьому списку вже 236 осіб.
Зазначимо, Катерина Гусєва відома роллю в серіалі "Бригада", вона підтримує терористичну політику Кремля і заявляє, що мир настане, коли переможе Росія. Путіністка з'являється не тільки на пропагандистських заходах, а й їздила на тимчасово окуповані українські території з так званими "гуманітарними" місіями.
А ось заслужений артист РФ Сергій Кабайло є членом партії "Єдина Росія" і в дикому захваті від терористичного вторгнення Росії в Україну.
Брати Запашні, які виступають і керують у "Великому Московському державному цирку", публічно підтримують напад РФ на Україну і поширюють пропагандистські методички Кремля.
Що таке "чорний список" Мінкульту України?
Список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України (неформально згадується в українських ЗМІ як "чорний список" Міністерства культури України) - список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури України на підставі звернень СБУ, РНБО або Нацради ТБ і радіо. Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень.
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Як повідомив Главред, композитора Костянтина Меладзе і його брата співака Валерія Меладзе перевірять на фінансування ЗСУ. Глава ФПБК країни-терориста РФ Віталій Бородін заявив, що у Меладзе немає чіткої позиції щодо вторгнення РФ в Україну.
А також на сольному концерті в Москві Ані Лорак переплутала куплети в пісні, що стало справжньою ганьбою, адже професійні артисти такого не допускають. Зрадниця стверджує, що вона була дуже зворушена від відданості мешканців країни-окупанта, тому й не стримала емоцій.
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