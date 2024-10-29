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236 путіністів: ще чотири російські артисти потрапили до "чорного списку" Мінкульту

Еліна Чигис
29 жовтня 2024, 08:28
1389
Путіністи поплатилися за свої вчинки.
Едгард і Аскольд Запашні, Катерина Гусєва
Російські артисти, які потрапили до "чорного списку" Мінкульту / колаж: Главред, фото: instagram.com/, Едгард Запашний, Катерина Гусєва

Коротко:

  • Мінкульт оприлюднив оновлений список російських артистів-путіністів
  • Що зробили ці артисти

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, таких російських артистів: Катерину Гусєву, Сергія Кабайла, Едгара Запашного та Аскольда Запашного.

На сайті Мінкульту України вже з'явився наказ і загалом у цьому списку вже 236 осіб.

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Зазначимо, Катерина Гусєва відома роллю в серіалі "Бригада", вона підтримує терористичну політику Кремля і заявляє, що мир настане, коли переможе Росія. Путіністка з'являється не тільки на пропагандистських заходах, а й їздила на тимчасово окуповані українські території з так званими "гуманітарними" місіями.

А ось заслужений артист РФ Сергій Кабайло є членом партії "Єдина Росія" і в дикому захваті від терористичного вторгнення Росії в Україну.

Брати Запашні, які виступають і керують у "Великому Московському державному цирку", публічно підтримують напад РФ на Україну і поширюють пропагандистські методички Кремля.

Що таке "чорний список" Мінкульту України?

Список осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України (неформально згадується в українських ЗМІ як "чорний список" Міністерства культури України) - список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, складений Міністерством культури України на підставі звернень СБУ, РНБО або Нацради ТБ і радіо. Перебування особи в цьому списку означає введення в дію проти неї певних обмежень.

Останні новини шоу-бізнесу

Як повідомив Главред, композитора Костянтина Меладзе і його брата співака Валерія Меладзе перевірять на фінансування ЗСУ. Глава ФПБК країни-терориста РФ Віталій Бородін заявив, що у Меладзе немає чіткої позиції щодо вторгнення РФ в Україну.

А також на сольному концерті в Москві Ані Лорак переплутала куплети в пісні, що стало справжньою ганьбою, адже професійні артисти такого не допускають. Зрадниця стверджує, що вона була дуже зворушена від відданості мешканців країни-окупанта, тому й не стримала емоцій.

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