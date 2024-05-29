Російського актора визнали терористом і екстремістом

Олексію Паніну тепер повернення на терористичну батьківщину замовлено.

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Олексій Панін навіть отримав новий паспорт / Колаж Главред, фото Instagram/alexeypanin

Публічний осуд війни в Україні і терориста Путіна, який для російського актора Олексія Па ніна вилився в кримінальну справу "про заклики до тероризму", тепер набрав нових "висот".

За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, Олексія Паніна визнали терористом і екстремістом. "Актора внесли до списку Росфінмоніторингу, повідомляє відомство", - написали пропагандисти.

Олексія Паніна визнали екстремістом:

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Олексій Панін став терористом / Скриншот Mash

У чому суть закону про іноагентів у Грузії Проєкт "Про прозорість іноземного впливу" Грузії часто порівнюють із російським законом "про іноагентів". Згідно з грузинським законопроєктом, організаціями, що проводять інтереси іноземної сили, є: непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, джерелом понад 20% загального доходу якого протягом календарного року є "іноземна сила". Одним зі спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Мін'юст Грузії може провести моніторинг для "виявлення організації, що проводить інтереси іноземної сили, або для перевірки виконання будь-якої вимоги" закону. Підставою для моніторингу може стати письмова заява, яка, по суті, є доносом. Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитися від затвердження законопроєкту, повторно внесеного на розгляд до парламенту. Минулого року документ відкликали після двох днів масових протестів і зіткнень демонстрантів із силовиками. 15 квітня скандальний закон почав розглядати парламент: під час обговорення побилися депутати. Опозиція побоюється, що ухвалення закону зашкодить євроінтеграції Грузії.

Раніше Олексія Паніна оголосили в розшук у РФ, і реакція актора на таку новину явно не збіглася з припущеннями країни-агресора. Насамперед він порадів за Путіна.

Також Олексій Панін засвітився в міцних обіймах Вєрки Сердючки під час концерту артистки в Іспанії. Актор вийшов на сцену у футболці з антипутінським гаслом.

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