Невже одружився: Клопотенко заінтригував фанатів фото біля РАГСу

Кулінар Євген Клопотенко подражнив фанатів своїми фото біля центрального Рагсу в Києві - причому поруч з дівчиною в наряді нареченої.

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Клопотенко виклав фото біля РАГСу разом з дівчиною в наряді нареченої / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий український кулінар, ресторатор і громадський діяч Євген Клопотенко показав фанатам фото на тлі РАГСу ‒ разом з передбачуваною обраницею у вбранні нареченої.

Ресторатор позував на тлі Центрального РАГСу в Києві разом зі співачкою Вікторією Родко. Дівчина була в білій сукні з вишивкою і пальто, свій образ вона доповнила фатою і букетом квітів. А Клопотенко вибрав рожеву футболку, сірий костюм в стилі 90-х і взувся в крокси.

Родко, до речі, є солісткою колективу OY Sound System і разом з ним брала участь у Національному відборі на Євробачення-2023.

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Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях любові він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише однієї коханої - кулінарії.

Також популяризатор української кухні без натяків прокоментував чутки про свою орієнтацію - Клопотенко чесно зізнався, що зміг би зробити камінг-аут.

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