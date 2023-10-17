Невже одружився: Клопотенко заінтригував фанатів фото біля РАГСу

Відомий український кулінар, ресторатор і громадський діяч Євген Клопотенко показав фанатам фото на тлі РАГСу ‒ разом з передбачуваною обраницею у вбранні нареченої.
Ресторатор позував на тлі Центрального РАГСу в Києві разом зі співачкою Вікторією Родко. Дівчина була в білій сукні з вишивкою і пальто, свій образ вона доповнила фатою і букетом квітів. А Клопотенко вибрав рожеву футболку, сірий костюм в стилі 90-х і взувся в крокси.
Родко, до речі, є солісткою колективу OY Sound System і разом з ним брала участь у Національному відборі на Євробачення-2023.
Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях любові він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише однієї коханої - кулінарії.
Також популяризатор української кухні без натяків прокоментував чутки про свою орієнтацію - Клопотенко чесно зізнався, що зміг би зробити камінг-аут.
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