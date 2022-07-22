"Найбільший біль, який мені довелося пережити": дружина Романа Сасанчина втратила дитину

Дружина Романа Сасанчина перенесла викидень / instagram.com/annavi_i

20-річний український співак, переможець шоу Голос країни і Голос. Діти Роман Сасанчин у грудні 2021 року вперше став батьком. Його дружина, блогерка Іванна, подарувала артисту доньку Елізабет.

Щасливі батьки прекрасно справляються зі своїми обов'язками. Однак нещодавно Іванна зізналася, що народження Елізи не далося їй дуже легко.

На своїй сторінці в Instagram 24-річна дівчина розповіла, що перша вагітність для неї закінчилася трагічно. "Було, завмер плід! Це найбільша біль, яку мені довелося пережити", - згадує молода мама.

Незважаючи на юний вік батьків, Іванна зазначає - друга вагітність була запланованою і бажаною. Правда, лікарі давали дівчині невтішні прогнози - через проблеми зі здоров'ям у неї на зачаття могло піти кілька років.

Дружина Романа Сасанчина перенесла викидень / instagram.com/annavi_i

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Раніше стало відомо, що 76-річний батько Ілона Маска Ерол перебував у романтичних стосунках зі своєю пасербицею, яка молодша за нього на 41 рік. Вона народила йому двох дітей.

Також турецько-німецьку акторку і модель, відому за роллю Хюррем-султан в серіалі Величне століття, Мер'єм Узерлі запідозрили в третій вагітності.

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