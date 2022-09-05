14-річна Варвара Кошова збирає гроші для ЗСУ

Донька коміка вирішила зайнятися благодійністю.
14-річна Варвара Кошова, старша донька актора, ведучого і коміка Євгена Кошового, прийняла рішення перейняти благодійну ініціативу, яку підтримують багато українських знаменитостей. Фінансова підтримка українських воїнів зацікавила спадкоємицю зірки Кварталу 95.
Дівчина на своїй сторінці в Instagram оголосила про відкриття аукціону, де лотами будуть її речі. Виручені гроші Кошова перерахує на потреби ЗСУ.
Варвара має велику аудиторію шанувальників - на її сторінку в соціальних мережах підписано понад 20 тисяч осіб. Це підвищує ймовірність заробити пристойну суму.
Її Варвара пообіцяла відправити на придбання тепловізора для ЗСУ.
Раніше музиканти з гурту Океан Ельзи розповіли, скільки зібрали грошей для України за результатами благодійного туру і зборів за літо 2022 року.
Також колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі опублікував рідкісні фото своєї позашлюбної малятка-дочки, народженої від відомої грузинської співачки.
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