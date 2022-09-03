Михайло Саакашвілі показав позашлюбну крихітку-доньку

Про існування дівчинки стало відомо в грудні 2021 року.
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі напередодні Нового 2022 року зізнався, що має позашлюбну доньку. Дівчинку звуть Еліс-Марія, і їй близько двох років.
На своїй сторінці в Facebook екс-президент опублікував кілька фотографій малятка. На одній вона сидить з вінком польових квітів на голові, на іншому дівчинка захоплено показує на годинник на площі Пьяцца в Батумі.
Розчулений батько розповів, що Еліс-Марії настільки сподобалися годинник, фрагменти гімну, які він грає, і фігурки в національних грузинських костюмах, що маленька дівчинка захотіла забрати його додому.
Михайло Саакашвілі офіційно одружений на підданій Нідерландів Сандрі Рулофс, яка народила йому двох синів Едуарда (1995 р.н.) і Ніколоза (2005 р. н.).
Грузинська співачка Софія Ніжарадзе стала мамою позашлюбної дочки Саакашвілі, яку назвали Еліс-Марія.
Раніше екс-солістка гурту Віагра, а також друга дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним фото старшого сина, якого вона народила від співака.
Також 24-річна донька продюсерки Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова зіграла таємне весілля в Лівані за мусульманськими звичаями.
Інші новини:
- Злату Мітчелл захейтили через її фігуру і колір шкіри хлопця: Фреймут заступилася за дочку
- Діти Пугачової і Галкіна прийшли на перше вересня в школу
- "Тільки не кажіть Андрію": дружина Беднякова оголосила про поповнення в родині