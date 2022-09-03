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Михайло Саакашвілі показав позашлюбну крихітку-доньку

3 вересня 2022, 22:47

Про існування дівчинки стало відомо в грудні 2021 року.

Михайло Саакашвілі
Михайло Саакашвілі показав позашлюбну доньку Еліс-Марію / facebook.com/SaakashviliMikheil

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі напередодні Нового 2022 року зізнався, що має позашлюбну доньку. Дівчинку звуть Еліс-Марія, і їй близько двох років.

На своїй сторінці в Facebook екс-президент опублікував кілька фотографій малятка. На одній вона сидить з вінком польових квітів на голові, на іншому дівчинка захоплено показує на годинник на площі Пьяцца в Батумі.

Розчулений батько розповів, що Еліс-Марії настільки сподобалися годинник, фрагменти гімну, які він грає, і фігурки в національних грузинських костюмах, що маленька дівчинка захотіла забрати його додому.

Видео дня

Михайло Саакашвілі офіційно одружений на підданій Нідерландів Сандрі Рулофс, яка народила йому двох синів Едуарда (1995 р.н.) і Ніколоза (2005 р. н.).

Грузинська співачка Софія Ніжарадзе стала мамою позашлюбної дочки Саакашвілі, яку назвали Еліс-Марія.

Еліс-Марія Саакашвілі
Позашлюбна дочка Михайла Саакашвілі-Еліс-Марія / facebook.com/SaakashviliMikheil

Раніше екс-солістка гурту Віагра, а також друга дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва поділилася рідкісним фото старшого сина, якого вона народила від співака.

Також 24-річна донька продюсерки Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова зіграла таємне весілля в Лівані за мусульманськими звичаями.

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