Зібрали 19 млн грн: "Океан Ельзи" розповіли, скільки зібрали грошей для України і на що витратять

"Океан Ельзи" розповіли, скільки зібрали грошей для України / Колаж фото УНІАН

Легендарній українській рок-групі"Океан Ельзи" вдалося зібрати понад 19 млн гривень на допомогу Україні за літо нинішнього року. Про це повідомляється на сторінці колективу в Instagram.

У таку суму, каже менеджер музикантів, входять гроші, зібрані завдяки виступам, монетизація музики та участь у партнерських проектах.

Музиканти повідомили, що вони вирішили розподілити суму відразу за трьома напрямками — на ЗСУ, медикам і лікарням, що знаходяться поблизу лінії фронту, а також на відновлення культурної спадщини України, яку руйнують російські окупанти.

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"Океани" детально перерахував суми і адресатів допомоги, серед них - благодійний фонд Сергія Притули, Дніпровська обласна дитяча клінічна лікарня, 247-й батальйон 124-ї бригади, Червоний Хрест, музей Григорія Сковороди в Харківській області та ін.

"Дякуємо всім, хто ходить на концерти, слухає нашу музику і таким чином допомагає допомагати", — написали учасники групи.

Нагадаємо, раніше група "Океан Ельзи" разом зі своїм незмінним лідером Святославом Вакарчуком випустила "місто Марії" - пісню-молитву, пісню-Гімн, присвячену місту Маріуполю та його захисникам.

"І корабельні гармати не розіб'ють мою мрію, віру ніколи не зрадить серце моє. Буде вічно стояти праведне місто Марії, поки над гордим Азовом сонце встає", - так звучить приспів пісні.

Раніше повідомлялося про те, що Культова британська рок-група Coldplay, на своєму концерті в столиці Бельгії, Брюсселі, знову виконала шлягер своїх колег з українського гурту "Океан Ельзи"- " Обійми". Причому разом з автором ‒ Святославом Вакарчуком.

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