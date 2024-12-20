Зірка "Вечірнього Кварталу" вдруге став батьком

Володимир Мартинець уперше заговорив про поповнення в родині.

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Володимир Мартинець сім'я - у родині Володимира Мартинця з'явилася друга дитина / колаж: Главред, фото: instagram.com/martynets.k, instagram.com/martynets.v

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Гуморист зізнався, що тепер він - батько двох дітей

Мартинець розповів про пологи дружини та реакцію старшої дитини на немовля

Український комік та актор Студії "Квартал 95" Володимир Мартинець на зйомках святкових випусків "Вечірнього Кварталу" ледь не вперше заговорив публічно про свою сім'ю. Зокрема артист у коментарі для "ЖВЛ представляє" в рамках Сніданку з 1+1 розповів, що у нього з'явилася ще одна дитина.

З дружиною Катериною Мартинець вирішив піднімати демографію України в непростий для країни час. "Ми смілива родина, розуміємо, що демографічна ситуація в кризовому стані. Тому ми до цього підійшли дуже рішуче", - каже він.

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Також Володимир зізнався, що через гастролі не був присутній при народженні першої дитини. Коли на світ з'явився другий малюк - він був поруч із дружиною.

Володимир і Катерина Мартинець уперше стали батьками в лютому 2019 року. Первістком пари стала донька Мирослава. На появу нової дитини в сім'ї дівчинка чекала з великим нетерпінням. "Дуже хотіла братика, тож відкрию вам невеличку таємницю: для неї це була надзвичайно важлива подія, на яку вона довго чекала", - розповів Володимир Мартинець.

Стать та ім'я другої дитини гуморист поки що приховує.

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Що таке Вечірній Квартал Вечірній Квартал - гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спершу на телеканалі Інтер, потім - 1+1). Жарти і музичні номери торкаються широкого спектру тем, і відображають сатиричний погляд на політику та соціальне життя.

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