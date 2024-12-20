Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зірка "Вечірнього Кварталу" вдруге став батьком

Анна Підгорна
20 грудня 2024, 15:37
253
Володимир Мартинець уперше заговорив про поповнення в родині.
Володимир Мартинець із дружиною
Володимир Мартинець сім'я - у родині Володимира Мартинця з'явилася друга дитина / колаж: Главред, фото: instagram.com/martynets.k, instagram.com/martynets.v

Стисло:

  • Гуморист зізнався, що тепер він - батько двох дітей
  • Мартинець розповів про пологи дружини та реакцію старшої дитини на немовля

Український комік та актор Студії "Квартал 95" Володимир Мартинець на зйомках святкових випусків "Вечірнього Кварталу" ледь не вперше заговорив публічно про свою сім'ю. Зокрема артист у коментарі для "ЖВЛ представляє" в рамках Сніданку з 1+1 розповів, що у нього з'явилася ще одна дитина.

З дружиною Катериною Мартинець вирішив піднімати демографію України в непростий для країни час. "Ми смілива родина, розуміємо, що демографічна ситуація в кризовому стані. Тому ми до цього підійшли дуже рішуче", - каже він.

відео дня

Також Володимир зізнався, що через гастролі не був присутній при народженні першої дитини. Коли на світ з'явився другий малюк - він був поруч із дружиною.

Володимир і Катерина Мартинець уперше стали батьками в лютому 2019 року. Первістком пари стала донька Мирослава. На появу нової дитини в сім'ї дівчинка чекала з великим нетерпінням. "Дуже хотіла братика, тож відкрию вам невеличку таємницю: для неї це була надзвичайно важлива подія, на яку вона довго чекала", - розповів Володимир Мартинець.

Стать та ім'я другої дитини гуморист поки що приховує.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про зміну в родині українських артистів - музичному дуеті TamerlanAlena. Олена Омаргалієва зізналася, чому "їхні шляхи трохи розійшлися".

Також український танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, який вже майже три роки захищає нашу країну від окупанта, повідомив про страшну втрату - вона одним махом відібрала у нього двох близьких людей.

Читайте також:

Що таке Вечірній Квартал

Вечірній Квартал - гумористичне телешоу Студії "Квартал-95". Виходить в ефір з лютого 2005 року (спершу на телеканалі Інтер, потім - 1+1). Жарти і музичні номери торкаються широкого спектру тем, і відображають сатиричний погляд на політику та соціальне життя.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Маніпуляція і піар": у МЗС відповіли скандальному Орбану на ідею "перемир'я"

"Маніпуляція і піар": у МЗС відповіли скандальному Орбану на ідею "перемир'я"

16:52Україна
"Буде серйозний конфлікт": Словаччина погрожує Україні через російський газ

"Буде серйозний конфлікт": Словаччина погрожує Україні через російський газ

16:47Політика
У Києві постраждали 6 посольств: представництва яких країн опинились під атакою

У Києві постраждали 6 посольств: представництва яких країн опинились під атакою

15:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ерістіна Орбакайте зробила гучне зізнання - Пугачова вже відреагувала

Ерістіна Орбакайте зробила гучне зізнання - Пугачова вже відреагувала

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців

6 днів поспіль "трусить" 5-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

6 днів поспіль "трусить" 5-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

Ракетний удар по Києву: лунали потужні вибухи, є постраждалі - всі подробиці

Ракетний удар по Києву: лунали потужні вибухи, є постраждалі - всі подробиці

Позбавлення волі до 21 року: в РФ засудили "найскрасивішу терористку" - деталі

Позбавлення волі до 21 року: в РФ засудили "найскрасивішу терористку" - деталі

Останні новини

17:50

"Зі старими багатими мужиками": друг Яніса Тімми звинуватив Сєдокову в зрадах

17:37

Сотник - про миротворців в Україні: "Росія недоговороздатна, гопника не зупинити"

17:35

Лобове скло автомобіля не буде замерзати: чоловік показав геніальний методВідео

17:16

Євробачення-2025: хто потрапив до фіналу Національного відбору

16:52

"Маніпуляція і піар": у МЗС відповіли скандальному Орбану на ідею "перемир'я"

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українцівНові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців
16:52

"Путін, як важкий підліток": Ейдман пояснив, чому Орешник – це просто понтиВідео

16:47

"Буде серйозний конфлікт": Словаччина погрожує Україні через російський газ

16:37

Як позбутися запаху в пральній машинці: доступні засоби за копійки

16:22

Можлива ще одна спроба штурму Херсона: відомо, що задумали росіяни

Реклама
16:18

Євросоюз не хоче вводити миротворців в Україну без підтримки США - ЗМІ

16:10

Вапняний наліт і цвіль зникнуть за 5 хвилин: знадобиться лише один засіб

16:06

Судді ВАКС навчилися ігнорувати Конституцію за допомогою НАБУ та професійних активістів – експерт

15:56

"Грохнути плішивця": журналіст пояснив сценарій імітації смерті ПутінаВідео

15:37

У Києві постраждали 6 посольств: представництва яких країн опинились під атакоюФотоВідео

15:37

Зірка "Вечірнього Кварталу" вдруге став батьком

15:17

Оформлення відстрочки через Резерв+ тимчасово недоступне - Міноборони

15:00

Скандальний командир 211 бригади вийшов з-під варти під заставу - ЗМІ

15:00

Де зберігати банани вдома, щоб вони не темніли: геніальний лайфхак

14:56

Чим відрізняються дві черепахи: треба знайти 6 відмінностей за 15 секунд

14:45

Балістику збивав Patriot: полковник ЗСУ про причину масштабних руйнувань у Києві

Реклама
14:30

Українська компанія FilmexPro: від кінотехніки до безпілотників

14:18

Не встоїть ніхто: рецепт божественно смачних пампушків на Різдво 2025Відео

14:15

Фейк про образи Путіна: що стоїть за нічним ударом по Києву?Погляд

14:14

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 мільярда: що відомо

14:12

Де в Україні вдарить +15 градусів: погодні умови різко зміняться

13:56

Треба повертати українців додому: у МЗС назвали кількість громадян, які виїхали

13:47

"Практично неможливо": у Міноборони зробили заяву щодо демобілізації

13:38

"Ці п'ять років були кошмаром": перша дружина Тімми зганьбила Сєдокову - деталі

13:31

Справжня знахідка під рукою: як правильно заморожувати лимони

13:25

Ядерний виток у війні: чи запустить РФ "Орешник" з ядерним боєзарядом - СотникВідео

13:03

"Ганебний випадок": Шмигаль - про інцидент із ТЦК у Вишгороді

12:51

Мирні переговори України з РФ: у Білому домі зробили гучну заяву

12:47

За хакерською атакою стоїть ГРУ РФ: які сервіси зараз не працюють в Україні

12:44

Ціна на популярний продукт в Україні стрімко зросте: за що доведеться платити більше

12:36

"Бій тисячоліття" Усика і Ф'юрі: що відомо та де дивитися поєдинок-реванш

12:34

"Протягом кількох років": путініст Кіркоров висловився про Аллу Пугачову

12:20

Оточення українських військ в районі Успенівки: у ЗСУ зробили важливу заяву

11:57

В Україні вдарить аномальне тепло: де підскочить температура і будуть дощі

11:54

Яким буде курс долара в січні: експерт дала прогноз

11:48

"Машина підскочила": донька Ющенка потрапила під ракетний удар по КиєвуФотоВідео

Реклама
11:46

Знищено сотні північнокорейців: Пентагон розкрив втрати КНДР на Курщині

11:26

Вже майже в 3 рази дорожче: в Україні різко "підскочила" ціна на популярний овоч

11:25

Що таке "назвАний": Авраменко озвучив відповідь, яка точно запам'ятається

11:18

РФ атакувала Київ п'ятьма балістичними ракетами: у ЗС сказали, скільки збито

10:59

Китайський гороскоп на завтра 21 грудня: Коням - розчарування, Зміям - відпочинок

10:59

Відомий шоумен назвав піаром розлучення Камалії: "Якби Захур і хотів"

10:52

Вартість близько 4,5 млн дол: ГУР під Москвою підірвали військовий літак

10:44

ЗСУ відновили втрачені позиції на сході: в ISW назвали напрямок

10:39

Інцидент з "викурюванням" чоловіка із авто у Вишгороді: водій розповів деталі

10:35

Окупанти захопили Константинопольське на Донбасі - DeepState

Новий рік 2025
Чому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 році
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти