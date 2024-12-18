Наталя Могилевська скинула 15 кілограм - як вона тепер виглядає

Наталя Могилевська похвалилася своїм результатом.

https://glavred.net/starnews/natalya-mogilevskaya-sbrosila-15-kilogramm-kak-ona-teper-vyglyadit-10623521.html Посилання скопійоване

Наталя Могилевська - який вигляд має / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Могилевська

Коротко:

Наталя Могилевська помітно схудла

Співачка показала стильні образи

Українська популярна співачка Наталія Могилевська нещодавно розповіла, що скинула цілих 15 кг.

На своїй сторінці в соцмережах співачка опублікувала фото, на яких показалася на повний зріст.

відео дня

Артистка продемонструвала різне вбрання і запропонувала шанувальникам вибрати образ, який їм найбільше сподобався.

"У кожному образі - своя атмосфера", - зазначила Наталя.

Наталя Могилевська в стильних образах / фото: скрін instagram.com, Наталя Могилевська

Наталія Могилевська інфографіка / Інфографіка: Главред

Наталія Могилевська - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.

А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.

Вас може зацікавити:

Хто така Наталя Могилевська? Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред