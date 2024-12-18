Наталя Могилевська скинула 15 кілограм - як вона тепер виглядає

Коротко:
- Наталя Могилевська помітно схудла
- Співачка показала стильні образи
Українська популярна співачка Наталія Могилевська нещодавно розповіла, що скинула цілих 15 кг.
На своїй сторінці в соцмережах співачка опублікувала фото, на яких показалася на повний зріст.
Артистка продемонструвала різне вбрання і запропонувала шанувальникам вибрати образ, який їм найбільше сподобався.
"У кожному образі - своя атмосфера", - зазначила Наталя.
Наталія Могилевська - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Наталя Могилевська не перестає дивувати своїми добрими справами, нещодавно артистка прихистила вісім кошенят, яких знайшла біля супермаркету, і шукала для них господарів. Цього разу Могилевська вирішила допомогти ще одному кошеняті.
А також Наталя Могилевська показала подарунок для молодшої доньки Софії. Як розповіла Наталя, дівчинка спить поруч із нею в кімнаті і настав час придбати для неї ліжечко побільше. Могилевська обрала ліжко зі спортивним майданчиком, тому Софія з нього просто не вилазить.
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Хто така Наталя Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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