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"Наші шляхи трохи розійшлися": відома співачка розповіла про свій шлюб

Еліна Чигис
17 грудня 2024, 22:37
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Альона Омаргалієва розповіла, як змінився її шлюб.
Тамерлан, Олена Омаргалієва, TamerlanAlena
Альона Омаргалієва - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Альона Омаргалієва

Ви дізнаєтеся:

  • Альона Омаргалієва розповіла про шлюб із Тамерланом
  • Співачка продовжує кохати чоловіка

Українська відома співачка Альона Омаргалієва зізналася, що її стосунки з чоловіком Тамерланом зовсім інші, ніж були до повномасштабної війни в Україні. Зазначимо, чоловік Альони захищає Україну від російських окупантів на фронті.

Як поділилася співачка в програмі "Ближче до зірок", Тамерлан не має змоги приїжджати до Києва, тому вони рідко бачаться.

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"Ми бачимося, коли він може, але, звісно, наші шляхи трохи розійшлися, бо я зайнята зараз. Люди постійно запитують про наші романтичні стосунки. Вони є, кохання є. Тамерлан завжди намагається бути поруч, щоб я, не дай Боже, не забула про нього, а він - про мене", - зазначила зірка.

Також Омаргалієва підкреслила, що між нею та чоловіком сильні почуття, завдяки яким їхній шлюб зберігається.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Таїсія Повалій готує "масштабний", на її думку, російсько-український проект. Запроданка ніяк не заспокоїться і продовжує дивувати своїми абсурдними ідеями.

А також Тоня Матвієнко зізналася, що ніколи не роз'їжджалася зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном після сварок. Також Тоня розповіла, що в листопаді її шлюб з Арсеном був на межі розлучення.

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Знаменитості, які взяли зброю до рук і пішли захищати рідну країну після початку терористичного вторгнення РФ в Україну:Саша Положинський, Олег Сенцов, Андрій Хливнюк, Женя Галич, Олександр Печериця, Дмитро Дікусар, Ахтем Саїтаблаєв, Віктор Бронюк, Ілля Рибальченко, Тамерлан, Даніель Салем, Yarmak, Гарік Бірча, Коля Серга, Андрій Федінчик, Євген Терехов, Орест Дрималовський та інші.

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