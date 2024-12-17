"Наші шляхи трохи розійшлися": відома співачка розповіла про свій шлюб

Альона Омаргалієва розповіла, як змінився її шлюб.

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Альона Омаргалієва - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Альона Омаргалієва

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Альона Омаргалієва розповіла про шлюб із Тамерланом

Співачка продовжує кохати чоловіка

Українська відома співачка Альона Омаргалієва зізналася, що її стосунки з чоловіком Тамерланом зовсім інші, ніж були до повномасштабної війни в Україні. Зазначимо, чоловік Альони захищає Україну від російських окупантів на фронті.

Як поділилася співачка в програмі "Ближче до зірок", Тамерлан не має змоги приїжджати до Києва, тому вони рідко бачаться.

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"Ми бачимося, коли він може, але, звісно, наші шляхи трохи розійшлися, бо я зайнята зараз. Люди постійно запитують про наші романтичні стосунки. Вони є, кохання є. Тамерлан завжди намагається бути поруч, щоб я, не дай Боже, не забула про нього, а він - про мене", - зазначила зірка.

Також Омаргалієва підкреслила, що між нею та чоловіком сильні почуття, завдяки яким їхній шлюб зберігається.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Таїсія Повалій готує "масштабний", на її думку, російсько-український проект. Запроданка ніяк не заспокоїться і продовжує дивувати своїми абсурдними ідеями.

А також Тоня Матвієнко зізналася, що ніколи не роз'їжджалася зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном після сварок. Також Тоня розповіла, що в листопаді її шлюб з Арсеном був на межі розлучення.

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