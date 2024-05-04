Переможниця "Холостяка" здивувала схудненням на 22 кілограми

Переможниця "Холостяка" Шульгіна показала своє тіло до і після схуднення.

https://glavred.net/stars/pobeditelnica-holostyaka-udivila-pohudeniem-na-22-kilogramma-10562597.html Посилання скопійоване

Олександра Шульгіна похвалилася викраденням / Колаж Главред, фото Instagram/ alessandra_shulgina

Переможниця першого сезону популярного телешоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка нещодавно стала мамою вдруге, похвалилася результатом роботи над собою.

За словами Шульгіної, яка живе в США і перебуває у шлюбі з американцем, наполегливо приводить своє тіло в колишню, "довагітну" форму. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, вона вже бачить, як її тіло змінюється, завдяки тренуванням у спортивному залі.

Хто така Олександра Шульгіна Олександра Шульгіна - переможниця шоу "Холостяк Україна 1 сезон". Народилася восени 1988 року в Києві, закінчила Київський національний лінгвістичний університет. відео дня Зараз вона живе в США і будує кар'єру мотиваційного оратора. Заміжня, виховує двох доньок - Анджеліну та Аспен.

До слова, її чоловік американець тренується разом із нею.

Олександра Шульгіна схудла на 22 кілограми / Скріншот ТСН

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Шульгіна вдруге стала мамою дівчинки. Блогерка поділилася фото, де позує з немовлям. "Ласкаво просимо в цей світ, наша зірочка! Ми планували з лікарем тебе народити 10.10, але ти народилася сама 9! 4200 кг на 38 тижні і 6 днях. Богатирка! Рости здоровенька і щасливенька! Вдома на тебе чекає сестричка, 2 брати і всі тебе дуже люблять. І моя інстаграмна сім'я тебе теж буде любити", - написала вона.

Раніше також на своїй сторінці в Instagram Шульгіна поділилася фото зі своїм чоловіком і старшою донькою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред