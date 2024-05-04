Переможниця "Холостяка" здивувала схудненням на 22 кілограми

Переможниця першого сезону популярного телешоу "Холостяк" Олександра Шульгіна, яка нещодавно стала мамою вдруге, похвалилася результатом роботи над собою.
За словами Шульгіної, яка живе в США і перебуває у шлюбі з американцем, наполегливо приводить своє тіло в колишню, "довагітну" форму. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, вона вже бачить, як її тіло змінюється, завдяки тренуванням у спортивному залі.
Хто така Олександра Шульгіна
Олександра Шульгіна - переможниця шоу "Холостяк Україна 1 сезон". Народилася восени 1988 року в Києві, закінчила Київський національний лінгвістичний університет.
Зараз вона живе в США і будує кар'єру мотиваційного оратора. Заміжня, виховує двох доньок - Анджеліну та Аспен.
До слова, її чоловік американець тренується разом із нею.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Шульгіна вдруге стала мамою дівчинки. Блогерка поділилася фото, де позує з немовлям. "Ласкаво просимо в цей світ, наша зірочка! Ми планували з лікарем тебе народити 10.10, але ти народилася сама 9! 4200 кг на 38 тижні і 6 днях. Богатирка! Рости здоровенька і щасливенька! Вдома на тебе чекає сестричка, 2 брати і всі тебе дуже люблять. І моя інстаграмна сім'я тебе теж буде любити", - написала вона.
Раніше також на своїй сторінці в Instagram Шульгіна поділилася фото зі своїм чоловіком і старшою донькою.
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