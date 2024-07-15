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"Обирає не підтримувати свою країну": співачка Гайтана потрапила у великий скандал

Еліна Чигис
15 липня 2024, 09:52
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Гайтана виступила на концерті зі своїми піснями російською мовою.
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Гайтано.
Гайтана потрапила в скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic/

Українська співачка Гайтана, яка нещодавно оскандалилася своєю публікацією в соцмережах мовою країни-терориста РФ, виступила в столиці Киргизстану Бішкеку з російськомовними піснями.

Як повідомив "Музвар", навіть в афіші концерту не було анонсу пісень українською мовою.

відео дня

"Діва Гайтана, голос 2000-х України, обирає не підтримувати свою країну своїми виступами, а їде в Бішкек, де співає російськомовні хіти. Вибір як мінімум незрозумілий. У соцмережах співачки про це тиша. В описі концерту про українські хіти навіть не йдеться. Коли ти можеш бути дівою тільки в тотальному мовчанні", - повідомило ЗМІ.

Зазначимо, співачка поки ніяк не прокоментувала цю ситуацію.

Дивіться відео виступу Гайтани:

Гайтана на виступі в Бішкеку
Гайтана на виступі в Бішкеку / фото: скрін t.me/muzvar_ua

Хто така Гайтана?

Гайтана-Лурдес Ессамі - українська співачка і авторка пісень конголезького походження, що поєднує у своїй творчості манеру соул-виконання з танцювальною стилістикою пісень, які включають елементи джазу, блюзу, фанк-, соул- і фольк-музики. Автор більшості власних пісень.

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