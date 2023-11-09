'Садочок та няні': Тімур Мірошниченко розповів, скільки грошей витрачає на трьох дітей

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей та додав, що коштів має бути багато.
У розмові зі Славою Дьоміним, телеведучий розповів, що більша частина грошей витрачається на приватний дитячий садок для дітей та зарплати двом няням. За його словами, потрібно мінімум 5 тисяч доларів.
"Наші діти ходять до приватного садочка. Марсель поки що не ходить, ми маємо оплачувати послуги нянь. З одного боку, дитячий садок, няні - це плюс дітям, це соціалізація. А з іншого боку - ти купуєш цей час собі. Для того, щоб заробляти", - розповів шоумен.відео дня
Мірошниченко поділився, що основний дохід йому приносить не робота на телебаченні, а різноманітні заходи.
"Телебачення завжди в сумарному заробітку давало мені 10−15 відсотків основної суми. Я заробляю на подіях, івентах, озвучках. Є багато різних ниток, де ти задіяний. Мені здається, я завжди знайду, чим займатися", - розповів Тимур.
Нагадаємо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їх прийомним сином. Вона також виклала дві фотографії, які показують разючу різницю і демонструють, що любов може зробити з дитячим сердечком.
Інна Мірошниченко розповіла про біологічну маму сина Марселя. Сімейна пара показала невелике інтерв'ю, в якому вперше продемонструвала кадри з Марселем, які вони зняли в дитячому будинку ще до усиновлення.
Більше цікавих новин:
- "Чи не страшно не полюбити?": Інна Мірошниченко відповіла на питання про прийомного сина
- "Знайомтеся, Марсель": Тимур Мірошниченко вперше показав обличчя прийомного сина
- Одразу пішов до нас: Інна Мірошниченко показала перші хвилини зустрічі з прийомним сином