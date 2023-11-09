'Садочок та няні': Тімур Мірошниченко розповів, скільки грошей витрачає на трьох дітей

Український ведучий розповів, що на утримання трьох дітей треба багато коштів.

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Скільки родина Мірошниченків витрачає на дітей / колаж: Главред, фото: УНІАН, Instagram

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко поділився, скільки грошей витрачає, щоб утримати трьох дітей та додав, що коштів має бути багато.

У розмові зі Славою Дьоміним, телеведучий розповів, що більша частина грошей витрачається на приватний дитячий садок для дітей та зарплати двом няням. За його словами, потрібно мінімум 5 тисяч доларів.

"Наші діти ходять до приватного садочка. Марсель поки що не ходить, ми маємо оплачувати послуги нянь. З одного боку, дитячий садок, няні - це плюс дітям, це соціалізація. А з іншого боку - ти купуєш цей час собі. Для того, щоб заробляти", - розповів шоумен. відео дня

Мірошниченко поділився, що основний дохід йому приносить не робота на телебаченні, а різноманітні заходи.

"Телебачення завжди в сумарному заробітку давало мені 10−15 відсотків основної суми. Я заробляю на подіях, івентах, озвучках. Є багато різних ниток, де ти задіяний. Мені здається, я завжди знайду, чим займатися", - розповів Тимур.

Нагадаємо, що Інна Мірошниченко показала, що любов зробила з їх прийомним сином. Вона також виклала дві фотографії, які показують разючу різницю і демонструють, що любов може зробити з дитячим сердечком.

Інна Мірошниченко розповіла про біологічну маму сина Марселя. Сімейна пара показала невелике інтерв'ю, в якому вперше продемонструвала кадри з Марселем, які вони зняли в дитячому будинку ще до усиновлення.

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