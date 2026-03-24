"Величезні забаганки": Глущенко зробила зізнання про стосунки після розлучення

Христина Трохимчук
24 березня 2026, 12:15
Актриса не збирається погоджуватися на менше.
Яна Глущенко — розлучення
Яна Глущенко — розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Ви дізнаєтеся:

  • Що відбувається в особистому житті Яни Глущенко після розлучення
  • Яким вона бачить майбутнього партнера

Відома актриса і колишня учасниця "Дизель шоу" Яна Глущенко висловилася про своє особисте життя після розлучення. В інтерв'ю програмі "Тур зірками" знаменитість зізналася, що не поспішає кидатися у вир почуттів після розриву 10-річних стосунків.

Актриса зазначила, що не закривається від нового досвіду і готова ходити на побачення, але не поспішає з новими романами з поваги до свого колишнього чоловіка. Глущенко навіть обмовилася, не назвавши Олега Збаращука своїм "колишнім", але оперативно виправилася.

Яна Глущенко
Яна Глущенко — особисте життя / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Потрібно ще трохи відійти від того, що було протягом 10 років. З поваги до свого чоловіка я не кидаюся... до колишнього чоловіка, не шукаю", — заявила Яна.

Знаменитість підкреслила, що зараз готова висувати до потенційних партнерів високі вимоги, тому догодити їй буде непросто.

Яна Глущенко
Яна Глущенко з колишнім чоловіком / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Я морально не закрита від побачень, але з огляду на життєвий досвід, у мене величезний райдер або забаганки щодо чоловіків", — висловилася Глущенко.

Яна Глущенко — розлучення

У листопаді 2025 року зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко оголосила про розлучення з чоловіком Олегом Збаращуком після восьми років шлюбу. Актриса підкреслила, що це виважене й обопільне рішення, прийняте без сварок, зрад чи прихованих образ. Яна публічно подякувала екс-чоловікові за дев'ять років спільного шляху, назвавши цей період "крутим досвідом", і зазначила, що вони розлучаються з почуттям глибокої вдячності.

Яна Глущенко
Яна Глущенко / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська, чий шлюб з Віталієм Борисюком вважається одним із найміцніших, відверто розповіла про увагу з боку протилежної статі. Актриса зізналася, що регулярно отримує знаки уваги від чоловіків різного віку.

Також співачка Настя Каменських стривожила шанувальників раною на своїй руці. Протягом усього відео, яким зірка поділилася в соцмережах, можна було розгледіти червону пляму, яку Настя навіть не намагалася приховати. Деякі шанувальники вирішили, що це схоже на опік.

Вас може зацікавити:

Про особу: Яна Глущенко

Яна Глущенко — українська актриса та комік, повідомляє Вікіпедія. Колишня учасниця проектів "Дизель студіо" (скетч-шоу "На трьох", концертне шоу "Дизель шоу"). У квітні 2017 року вийшла заміж за українського продюсера Олега Збаращука (продюсер групи ТІК та Ірини Білик, концертний директор "Дизель студіо"). 4 жовтня 2017 року народила сина Тамерлана

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Останні новини

13:41

Атака на Україну триває: "Флеш" попередив про загрозу нових ракетних ударів

13:40

Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів затвердив Положення про експертні колегії новини компанії

13:32

Юна родичка Дзідзьо вступила до лав ЗСУ — як відреагував артист

13:18

У Раді готують план на випадок, якщо доведеться воювати "ще три роки" – ЗМІ

13:06

Великдень уже близько: 5 простих ідей декору, які прикрасять дім

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
13:02

Як сказати українською "вопрос на засыпку" - правильний варіант знають не всіВідео

12:42

Чоловік Юлії Висоцької не може ходити без допомоги: як він зараз виглядає

12:15

"Величезні забаганки": Глущенко зробила зізнання про стосунки після розлучення

12:06

Як додати кілька сантиметрів зросту без підборів: секрети від стилістів

Реклама
12:03

Жлукто замість пральної машини - як прали білизну сотні років тому

12:02

Віктор Павлик вперше висловився щодо скандалу з Палацом "Україна"

11:55

Скоро потеплішає: яка погода буде в Харкові найближчими днями

11:53

Ніхто не очікував: дівчина, яка не знала про вагітність, народила на вулиці

11:51

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:49

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталіФото

11:48

ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФФото

11:30

Гороскоп на квітень 2026 року: Овни зможуть збільшити дохід, а Левам — пригоди

11:25

"Все робить тихо": близька подруга Меган Маркл виклала всю правду

11:23

Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди

11:08

РФ атакувала 11 областей України: президент розкрив кількість жертвФото

Реклама
11:07

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

10:51

"Кілька років війни, але без США": що відбувається за лаштунками мирних переговорів — ЗМІ

10:49

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці: кому слід молитися цього дня

10:35

Зовсім не Прибалтика - як правильно називати країни біля Балтійського моря

10:26

Православний календар на квітень 2026 року: коли Великдень і Проводи

10:17

"Хочеться розтормошити": заміжня Сумська закрутила флірт з молодиками

10:11

Що робити, якщо представники ТЦК зупинили на блокпості: адвокат дала поради

09:45

Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

09:37

Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного ударуФото

09:17

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 березня (оновлюється)

09:12

Italian Trade Agency обрала EVA стратегічним партнером для просування італійських б’юті-брендів в УкраїніВідео актуально

08:55

FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на ХарківщиніФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

08:31

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 березня: Козорогам - труднощі, Тельцям - несподіванка

08:10

Чому ідея Трампа щодо Ірану грає на руку диктатурам: Невзлін усе пояснивПогляд

08:08

Валерія Крук вийшла заміж і поділилася розкішними фото

07:45

Потужний вибух у Севастополі: зруйновано поверхи житлового будинку, є жертви

06:35

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

05:55

"Що з рукою?" Настя Каменських налякала мережу великою раноюВідео

Реклама
05:11

"Брудний" СРСР: чому в Союзі були серйозні проблеми з гігієною

04:30

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

04:07

РФ поцілила у готель і житлові будинки: ворог комбіновано атакував Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тенісиста за 35 с

03:30

Урожай збільшиться в 10 разів: як пікірувати розсаду томатів, огірків і перцю

03:05

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулеюВідео

03:01

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ масовано атакувала Запоріжжя, що відомоФото

02:42

Переплюне маму й сестру: як виглядає молодша донька Беллуччі та Касселя

02:34

Зовсім не "глазунья", "скрембл" і "омлет": як українською називаються ці стравиВідео

02:20

Чи загрожує Україні дефіцит дизелю: експерт розкрив, чого чекати у квітні

