"Не братство, не дружба": Потап озвучив Дудю свій мирний план закінчення війни

Потапенко розповів, які умови має виконати РФ для України.

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Потап в інтерв'ю Дудю розповів про майбутнє сусідства України і РФ / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, instagram.com/realpotap

Коротко:

Потап дав інтерв'ю Юрію Дудю

Музикант розповів, які умови для мирного співіснування має виконати країна-агресор

Український музичний продюсер і артист Потап (Олексій Потапенко) вперше за час повномасштабної війни дав велике інтерв'ю. Примітно, що він відкинув пропозиції бесіди від українських ЗМІ, але погодився на діалог із російським інтерв'юером Юрієм Дудем (визнаний країною-окупантом іноагентом).

Під час тривалої бесіди Потап висловив свою впевненість у тому, що після закінчення повномасштабної війни його приймуть в Україні - своє майбутнє він нібито пов'язує саме з нашою країною. Він також озвучив думку, чим саме має закінчитися війна України з окупантом.

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Потапенко зазначив, що хоче справедливості для країни, в якій він народився, виріс і здобув перший успіх. Забезпечити її має агресор, і тільки після цього, через великий проміжок часу, можна буде говорити про відносно безпечний мир.

"Я дуже хочу, щоб був справедливий мир. Я б дуже хотів. Історія показала, що знайти спільну мову можуть практично всі. І як приклад можна взяти післявоєнну Німеччину - такі приклади є в історії. Але мені б дуже хотілося, щоб росія виконала три пункти щодо України:

Визнала свою провину, а краще - покаялася Повернула всі території Україні Виплачувала довго-довго-довго репарації.

І, можливо, тоді, після довгих-довгих років, це буде нормальне сусідство. Не братство, не дружба, - про це навіть не йдеться. У моєму розумінні", - розповів Потап.

При цьому артист наголосив, що поки "не бачить передумов для виконання навіть першого пункту".

Хто такий Потап / інфографіка: Главред

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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