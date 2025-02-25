Усе видно: теща Бекхема зізналася, що збільшила його рекламне фото в білизні

Красунчик Бекхем тепер став трохи улюбленішим зятем у своєї тещі.

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Теща футболіста тепер любить його трішечки більше / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Який вигляд має Бекхем у новій кампанії

Що про нього думає його теща

Теща Девіда Бекхема, Джекі Адамс, познайомилася ближче з останньою рекламою спідньої білизни легенди футболу для популярного бренду.

Як пише таблоїд Page Six, Бекхем розповів під час першого заходу MIP London у вівторок про "бентежний" момент, коли Адамс сказала йому, що вона та її друзі "збільшували" фотографії та говорили про те, що "можна побачити все".

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Що стосується дочки Адамса і дружини Бекхема, Вікторії Бекхем, то вона теж захоплювалася фотографіями без сорочки.

"Мій бос", - підписала 50-річна колишня учасниця Spice Girls, яка стала модельєром, нещодавній пост в Instagram, на якому крупним планом зображено промежину Девіда, прикриту лише чорними боксерами.

Девід Бекхем і доказ його молодості / Фото скріншот

Девід нещодавно розповів, що він "тренувався" протягом 14 тижнів перед зйомками і виключив "хорошу їжу і вино" зі свого раціону.

"Я повісив штани на цвях, коли знімався у своїй останній рекламі 10 років тому, і ніколи не думав, що зроблю це знову", - зізнався він. "Я сказав своїй команді: "Я не повернуся в спідній білизні", але потім ми підписали контракт, і вони сказали, що в них є кампанія спідньої білизни, і в той момент я перебував під великим тиском, тому я погодився і тренувався для неї".

Девід Бекхем і доказ його молодості / Фото скріншот

Девід Бекхем і доказ його молодості / Фото скріншот

Девід Бекхем і доказ його молодості / Фото скріншот

Тепер теща Бекхема може поставити собі цю рекламу на повтор.

Девід Бекхем і доказ його молодості / Фото скріншот

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що Девід Бекхем продемонстрував свій вражаючий прес, знімаючись для реклами окулярів своєї нової колекції. Колишній футболіст, 48 років, позував без сорочки, щоб рекламувати випуск колекції.

Нагадаємо, напередодні дружина Девіда Бекхема посвітила принадами в піджаку на голе тіло, за що знову нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пересудів.

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Хто такий Девід Бекхем Девід Бекхем - англійський футболіст, півзахисник. За даними Вікіпедії, упродовж кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також захищав кольори збірної Англії.

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