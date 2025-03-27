Усе сумно: з'явилися новини про стан Махаеля Шумахера

Близький друг Шумахера розповів про його стан і повідомив не радісні новини.

https://glavred.net/starnews/vse-pechalno-poyavilis-novosti-o-sostoyanii-mahaelya-shumahera-10650839.html Посилання скопійоване

Міхаель Шумахер у важкому стані / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Коротко:

Міхаелю Шумахеру стало гірше

Що розповів його приятель

Провідний репортер F1 надав важливі новини про здоров'я легендарного гонщика Мікаеля Шумахера через понад 11 років після його трагічного нещасного випадку на лижах.

Легенда F1 Шумахер, який виграв сім чемпіонатів світу, потрапив в інцидент у грудні 2013 року, в результаті якого він впав у медикаментозну кому. Відтоді він не з'являвся на публіці.

відео дня

Міхаель Шумахер бореться за своє життя / Фото Instagram/michaelschumacher

За німцем доглядає команда медичного персоналу та його дружина Корінна в їхньому будинку на озері Женева, але про його стан мало що повідомляється громадськості.

Як пише The Daily Mail, сім'я Шумахера, як і раніше, дуже оберігає його особисте життя, і зрозуміло, що багато хто з їхніх близьких друзів і родичів навіть не впевнені в стані його здоров'я.

Однак Фелікс Горнер, репортер німецької телекомпанії RTL, відкрив завісу таємниці для шанувальників про стан Шумахера і повідомив, що він "більше не може спілкуватися усно".

Міхаель Шумахер бореться за своє життя / Фото Instagram/michaelschumacher

"Ситуація дуже сумна", - сказав Горнер, якого вважають одним із найближчих до сім'ї Шумахера журналістів і надійним джерелом інформації про його здоров'я.

"Йому потрібна постійна турбота, і він повністю залежить від своїх опікунів. І він більше не може виражати себе вербально". Горнер також прокоментував загальну ситуацію навколо Шумахера та особистий характер його життя після трагічного нещасного випадку 2013 року.

"Наразі до Міхаеля можуть звернутися максимум 20 осіб", - додав він.

Міхаель Шумахер бореться за своє життя / Фото Instagram/michaelschumacher

"І, на мою думку, це правильна стратегія. Тому що сім'я діє в інтересах Міхаеля. Вони завжди суворо охороняли його особисте життя, і це не змінилося".

Шумахер, якому зараз 56 років, є одним із найуспішніших гонщиків Формули 1 усіх часів, завоювавши титул чемпіона світу в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 роках.

Він також додав до свого імені 71 найшвидше коло і 155 подіумів за свою культову гоночну кар'єру.

Мік Шумахер, син Міхаеля, пішов стопами батька, виступаючи у Формулі-1 за Haas у 2021 і 2022 роках, посівши 19-те і 16-те місця відповідно.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що дочка легендарного гонщика Міхаеля Шумахера вийшла заміж і чекає на дитину. Радісна новина прийшла всього через три місяці після того, як Джина вийшла заміж за свого давнього партнера Яна Бетке на закритій церемонії на сонячному острові Майорка.

Крім того, раніше дружина автогонщика Міхаеля Шумахера - Корінна Шумахер, розповіла про стан чоловіка, який продовжує боротьбу за життя. Корінна Шумахер і син Мік взяли участь у зйомках документального фільму Шумахер від Netflix.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред