Дружина Міхаеля Шумахера зі сльозами на очах розповіла про стан легенди Формули-1

Дружина Міхаеля Шумахера / The Sun

Дружина автогонщика Міхаеля Шумахера - Корінна Шумахер, розповіла про стан чоловіка, який продовжує боротьбу за життя.

Корінна Шумахер і син Мік взяли участь у зйомках документального фільму Шумахер від Netflix.

Світова прем'єра картини відбулася 15 вересня, пише The Sun.

Корінна каже, що вона, діти, сім'я, його батько, всі навколо сумують за тим Міхаелем, який був до травми.

"Всі сумують за Міхаелем, але Міхаель тут. Інший, але він тут, і це надає нам сили", – зізналася вона.

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Також Корінна підтвердила, що її чоловік продовжує лікуватися від травм.

"Ми разом. Ми живемо разом, займаємося терапією. Ми робимо все, що в наших силах, щоб Міхаелю було якомога комфортніше, щоб йому було добре і щоб він просто відчував нашу сім'ю, наш зв'язок. Незважаючи ні на що я зроблю все, що зможу. Ми все зробимо", - сказала Корінна Шумахер.

Крім того, вони живуть всією сім'єю, як це любить Міхаель. Адже для його дружини важливо, щоб він міг насолоджуватися своїм особистим життям.

"Для мене дуже важливо, щоб він міг продовжувати насолоджуватися своїм особистим життям якомога більше, Міхаель завжди захищав нас, тепер ми захищаємо його", – каже дружина 7-разового чемпіона зі сльозами на очах.

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Молодший з двох дітей Шумахерів, син Мік, дебютував в якості пілота Формули-1 в цьому році. Зокрема, він розповів про смуток, який відчуває через те, що не може обговорити свою кар'єру і поділитися досвідом з батьком.

"Після нещасного випадку цих сімейних переживань, цих моментів, які, на мою думку, у багатьох людей були зі своїми батьками, більше немає, або практично немає. Це трохи несправедливо", - говорить він.

Також він запевняє, що він з татом розуміють один одного по-іншому. Адже зараз вони говорять однією мовою, мовою автоспорту.

Міхаель Шумахер дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Бельгії 1991 року. Він виступав у чемпіонаті світу до кінця сезону-2006, а потім відновив кар'єру і провів ще три сезони в 2010-2012 роках, але завоювати восьмий чемпіонський титул не зумів.