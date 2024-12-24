У родині легендарного Шумахера очікується радісна новина

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Міхаель Шумахер скоро стане дідусем/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Коротко:

Дочка легендарного гонщика вагітна вперше

Як сім'я повідомила новину

Сім'я легендарного гонщика Мікаеля Шумахера, який багато років тому зазнав серйозної травми і відтоді не з'являється на публіці, відзначає особливу подію.

Як пише видання Euro Weekly, Джина Шумахер, дочка легенди Формули-1, оголосила, що чекає на свого первістка.

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Радісна новина прийшла всього через три місяці після того, як Джина вийшла заміж за свого давнього партнера Яна Бетке на закритій церемонії на сонячному острові Майорка.

Новина супроводжувалася чарівною фотографією лошати поруч з рожевими повітряними кулями, що відображає глибоку любов Джини до коней. Будучи наїзницею світового класу, Джина пішла по стопах своєї матері, Корінни Шумахер, яка також є чемпіонкою.

Вагітність настала всього через кілька місяців після весілля Джини і Яна у вересні на сімейній віллі вартістю 27 мільйонів фунтів стерлінгів на Майорці. Приватний захід був оповитий таємницею, було вжито суворих заходів, щоб не допустити витоку фотографій або подробиць. Повідомляється, що гостей попросили здати свої телефони перед входом, щоб свято було зосереджене на сім'ї та друзях.

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Раніше Главред писав про те, що німецький легендарний гонщик "Формули-1" Міхаель Шумахер, можливо, побував на весіллі своєї дочки - Джини Шумахер. Для забезпечення конфіденційності Шумахера гостям довелося залишити свої мобільні телефони, щоб ніхто не міг зняти гонщика.

Крім того, раніше дружина автогонщика Міхаеля Шумахера - Корінна Шумахер, розповіла про стан чоловіка, який продовжує боротьбу за життя. Корінна Шумахер і син Мік взяли участь у зйомках документального фільму Шумахер від Netflix.

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Хто такий Міхаель Шумахер? Міхаель Шумахер - німецький автогонщик Формули-1, семиразовий чемпіон світу. Вважається одним із найкращих гонщиків "Формули-1" в історії. Володар численних рекордів чемпіонату світу Формули-1: за кількістю швидких кіл (77), а також чемпіонських титулів поспіль (5). Також посідає друге місце за перемогами (91), подіумами (155) і поул-позиціями (68), поступаючись за цими показниками лише Льюїсу Хемілтону.

У 2013 році, вже після завершення кар'єри, внаслідок нещасного випадку отримав важку травму голови.

За версією журналу Forbes, у 2017 році був доларовим мільярдером.

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