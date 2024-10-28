Невгамовна свекруха: Вікторія Бекхем гострить зуба на пасію молодшого сина - ЗМІ

"Стильна перчинка" незадоволена тим, кого в їхній дім привів 19-річний Круз.

https://glavred.net/stars/neugomonnaya-svekrov-viktoriya-bekhem-tochit-zub-na-passiyu-mladshego-syna-smi-10609007.html Посилання скопійоване

Вікторія Бекхем не схвалює нову дівчину Круза Бекхема Джекі Апостел / колаж: Главред, фото: instagram.com/jackie.apostel, ua.depositphotos.com

Вікторія Бекхем зуміла побудувати успішну кар'єру співачки, а також дизайнера і бізнесвумен. Однак усе це - не за рахунок сім'ї: з донькою і трьома синами у "стильної перчинки" чудові стосунки. Чого не скажеш про їхніх обраниць.

У 2022 році всі західні таблоїди в деталях розбирали конфлікт між Вікторією та акторкою Ніколою Пельтц - нареченою, а потім і дружиною старшого сина Бекхемів Брукліна. Зараз світську левицю серйозно турбує любовний вибір її молодшого сина Круза.

19-річний спадкоємець Бекхемів навесні 2024 року закрутив роман зі співачкою німецько-бразильського походження Джекі Апостел. Спершу пара прикривала стосунки спільною роботою над музикою, але потім Круз почав виходити з Джекі у світ і приводити її на сімейні заходи.

відео дня

Таким розвитком подій Вікторія дуже незадоволена (хоч шанувальники і стверджують, що собі до пари юний Круз обрав мамину копію), адже Апостел на цілих 10 років старша за її сина. Як повідомляють інсайдери виданню The Daily Mail, Бекхем таємно сподівається, що цей роман для її дитини - просто швидкоплинне захоплення.

"Останні кілька тижнів Вікторія була в дуже поганому настрої. Це на неї не схоже. Вона не хоче проблем із Крузом, але її лякає їхня різниця у віці. Вона потай чіпляється за надію, що цей зв'язок скоро закінчиться", - каже інформатор.

Варто зазначити, що втручатися у стосунки сина Бекхеми не планують. Ба більше: Девід вважає, що роман зі старшою дівчиною для юного Круза стане хорошим життєвим досвідом.

Джекі Апостел - нова дівчина Круза Бекхема / instagram.com/jackie.apostel

Хто така Вікторія Бекхем? Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред писав, що Брітні Спірс вчетверте вийшла заміж. 42-річна білявка назвала це своїм найкращим рішенням, і показала кадри у весільній сукні та фаті.

Також стало відомо, що зірка "Хрещеного батька" і "Обличчя зі шрамом" Аль Пачіно пережив спробу викрадення. Його викрадачем виявилася прихильниця, з чиєї машини він ледь не вистрибнув на ходу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред