Настя Каменських висловилася про нову "закордонну" версію Потапа

NK не зверталася до чоловіка публічно вже дуже давно.

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Настя Каменських прокоментувала появу Slavic Balagan / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Коротко:

Настя Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом публічно звернулася до нього

Співачка привітала чоловіка з новим проєктом

Стосунки Потапа і Насті Каменських, щедро підігріті чутками про розлучення, зараз виглядають досить дивно - артисти вже давно не живуть разом через переїзд музиканта за кордон, і з'являються останнім часом в компанії одне одного лише тоді, коли це стосується кар'єри NK.

Проблеми в шлюбі з Потапенком Каменських заперечує, але і способів довести, що вони і досі щасливі разом, у неї не так вже й багато. Але Настя намагається.

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Наприклад, у своєму блозі в Instagram вона вирішила підтримати новий музичний проєкт Потапа Slavic Balagan, через який музиканта просять позбавити українського громадянства. Вона опублікувала тизер кліпу "Славіка" з підписом: "Вітаю з яскравим початком".

Варто зазначити, що Анна Андрійчук, колишня найкраща подруга Насті Каменських, якій приписують роман із Потапом, привітала артиста з початком нового проєкту набагато раніше за офіційну дружину - ще тиждень тому вона раділа "новому старту" артиста.

Настя Каменських прокоментувала появу Slavic Balagan / instagram.com/kamenskux/

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Хто така Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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