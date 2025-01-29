Настя Каменських висловилася про нову "закордонну" версію Потапа

Коротко:
- Настя Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом публічно звернулася до нього
- Співачка привітала чоловіка з новим проєктом
Стосунки Потапа і Насті Каменських, щедро підігріті чутками про розлучення, зараз виглядають досить дивно - артисти вже давно не живуть разом через переїзд музиканта за кордон, і з'являються останнім часом в компанії одне одного лише тоді, коли це стосується кар'єри NK.
Проблеми в шлюбі з Потапенком Каменських заперечує, але і способів довести, що вони і досі щасливі разом, у неї не так вже й багато. Але Настя намагається.
Наприклад, у своєму блозі в Instagram вона вирішила підтримати новий музичний проєкт Потапа Slavic Balagan, через який музиканта просять позбавити українського громадянства. Вона опублікувала тизер кліпу "Славіка" з підписом: "Вітаю з яскравим початком".
Варто зазначити, що Анна Андрійчук, колишня найкраща подруга Насті Каменських, якій приписують роман із Потапом, привітала артиста з початком нового проєкту набагато раніше за офіційну дружину - ще тиждень тому вона раділа "новому старту" артиста.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська співачка Христина Соловій прийшла на інтерв'ю "напідпитку". Подробиці дуже дивної зйомки з артисткою розкрила інтерв'юер Емма Антонюк.
Також нотаріус і блогерка Христина Горняк, колишня (друга) дружина українського ведучого Володимира Остапчука розповіла, про що шкодує після розлучення.
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Хто така Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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