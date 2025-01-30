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Зірка Жіночого лікаря готується до операції: "Все ж таки погіршується ситуація"

Анна Підгорна
30 січня 2025, 00:28
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Анастасія Цимбалару розповіла, як понад півроку бореться з наслідками складної хвороби.
Анастасія Цимбалару
Анастасія Цимбалару новини - Анастасія Цимбалару розповіла про операцію / колаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Про що розповіла Цимбалару:

  • Акторка страждає від наслідків важкої форми гаймориту
  • Їй доведеться робити операцію щоб остаточно прийти в норму

Влітку українська акторка Анастасія Цимбалару практично оглухла: вона захворіла на гайморит, який перенесла безсимптомно. Однак хвороба з часом посилилася і призвела до ускладнень.

Пізніше слух відновився, однак і сьогодні Цимбалару бореться з наслідками хвороби. Найбільше страждають, як і раніше, вуха, проте тепер до них "приєдналися" ніс і горло.

У нещодавньому коментарі для ЖВЛ представляє Анастасія повідомила, що готується до операції, яка має нормалізувати її стан. За рекомендацією лікарів вона відбудеться, коли погода стане теплішою.

"Все ж таки погіршується ситуація, особливо з диханням. Зараз опалювальний сезон, сухе повітря, на вулиці холодно, я припиняю дихати. Дедалі більше я залежна від крапель для носа. Це мене дуже турбує. Я була на консультації в лікаря, мені сказали, що краще робити такого роду операцію вже в теплий сезон. Я чекаю на весну і буду лікуватися. Через те, що в мене не дихає ліва частина, в мене виникають проблеми і зі слухом, і з горлом. Це все між собою взаємодіє, вилікувавши свою перетинку, я зможу покращити ситуацію зі слухом", - поділилася актриса.

Дивіться випуск ЖВЛ представляє, в якому Анастасія Цимбалару розповіла про своє здоров'я:

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Хто така Анастасія Цимбалару?

Анастасія Цимбалару - українська акторка кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар.Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.

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