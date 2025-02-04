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Повернення радянського Інтербачення: Путін наказав провести аналог Євробачення

Віталій Кірсанов
4 лютого 2025, 17:58
249
Інтербачення проводилося ще за часів СРСР, зокрема, у 1970-1980 роках у країнах соціалістичного блоку.
Інтербачення
Путін наказав провести аналог Євробачення / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org

Ви дізнаєтеся:

  • Хто займатиметься організацією конкурсу
  • Хто братиме участь у конкурсі

Президент Росії Володимир Путін видав указ про проведення у своїй країні аналога міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Шоу Інтербачення, яке проводилося ще за часів СРСР, запланували на 2025 рік.

Відповідний указ уже з'явився на офіційному сайті правових актів РФ, повідомляє пропагандистське видання "Настоящее время".

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Віцепрем'єр Дмитро Чернишенко, який раніше керував організаційним комітетом Олімпіади в Сочі 2014 року, стане головою оргкомітету Інтербачення. А головою наглядової ради призначили главу адміністрації диктатора Сергія Кирієнка.

В указі зазначається, що конкурс буде знову проведено для "подальшого розвитку міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва". Інтербачення планується в Москві.

Зазначимо, що таке шоу проводилося ще за часів СРСР, зокрема, у 1970-1980 роках у країнах соціалістичного блоку. Пропозиція про відновлення конкурсу прозвучала ще 2023-го від міністра культура РФ Любимової.

Того ж року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав указ про виділення на конкурс 600 мільйонів рублів. Як пишуть пропагандисти, у шоу нібито хочуть узяти участь, крім РФ, також Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан і Білорусь.

Як заявив росЗМІ російський композитор і музичний продюсер Віктор Дробиш, музичний конкурс Інтербачення потрібно організувати та провести на найвищому рівні.

Для організації конкурсу є необхідні фахівці, які із задоволенням постараються зробити все якісно, зазначив Дробиш. Він висловив сподівання, що вийде гідна подія, якою Росія пишатиметься.

"Потрібно показати, що якщо нас не хочуть бачити на Євробаченні, то ми можемо зробити щось ще більш гідне, ніж воно", - заявив продюсер.

До слова, Росія вперше заявилася на Євробаченні в 1994-му. Відтоді країна 23 рази брала участь у шоу, але після 2022 року вилетіла зі списку учасників. РФ дискваліфікували з конкурсу через повномасштабне вторгнення в Україну. У лютому 2022 року Росію виключили з Європейської мовної спілки, що не дає їй права надалі з'являтися на Євробаченні та транслювати подію.

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Ізраїль обрав конкурсантку на Євробачення-2025. Нею виявилася артистка, яка вижила після теракту ХАМАС у жовтні 2023 року.

Також стало відомо, що від участі в Євробаченні-2025 відмовилася ще одна країна. Загалом залишилося 37 країн, включно з "Великою п'ятіркою" і Швейцарією, як країною-господаркою.

Музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк завжди з великим інтересом стежить за Національними відборами на Євробачення. Цього року напередодні фіналу він склав власний рейтинг усіх учасників Нацвідбору-2025.

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Що таке "Інтербачення"

Конкурс пісні "Інтербачення" - конкурс естрадної пісні, організований Міжнародною організацією радіомовлення і телебачення (OIRT) у 1965-1980-х роках. У конкурсі брали участь виконавці з країн Європи, Центральної Азії, Африки, Америки. Серед переможців конкурсу - Карел Готт, Лілі Іванова, Ева Піларова, Гелена Вондрачкова, Алла Пугачова, Маріон Рунг, Микола Гнатюк та інші. Музичний конкурс заснований міжнародною організацією "Інтербачення", створеною в лютому 1960 року в рамках Міжнародної організації радіомовлення і телебачення. До Інтербачення входили переважно держави соціалістичного табору. Постійні органи "Інтербачення" - Рада "Інтербачення", Координаційний технічний центр, Центр з координації програм - розташовувалися в Празі. До Інтербачення входили СРСР, НДР, Польща, Угорщина, Чехословаччина. Інтербачення припинило своє існування з розпадом соціалістичного табору.

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