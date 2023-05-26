'Ви всі тупориле стадо': Алхім відреагувала на хейт через сторіс про лікарню Дніпра

У соцмережах ракетний удар по лікарні в Дніпрі пов'язали із нещодавнім повідомленням скандальної української блогерки Анни Алхім в Instagram.

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У Мережі Анну Алхім звинуватили в наведенні російських ракет на Дніпро / колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, скріншот: instagram.com/anna_alkhim

В блогерки Анни Алхім більше ніж 600 тисяч підписників в інстаграмі, серед яких переважна кількість росіян. Напередодні ракетного удару у Дніпрі, який стався вдень 26 травня, вона опублікувала на свою величезну аудиторію інстаграм-сторіс, в якій розкрила номери двох лікарень, де рятують поранених.

У мережі почали припускати, що крилатою ракетою по медичному закладу росіяни вдарили нібито саме після сторіс блогерки і назвали її навідницею.

Сторіс блогерки з Дніпра / скріншот: instagram.com/anna_alkhim

У свою чергу блогерка Анна Алхім на своїй сторінці в Instagram відреагувала лайкою та поскаржилася на наклеп.

"Те, що зараз відбувається в інстаграмі, доводить тільки одне – що ви всі тупориле стадо. По-перше, я зробила цей репост вчора, тому що він був у половини міста Дніпра. Оскільки я з Дніпра, я, звичайно ж, завжди роблю репости. Вас це абсолютно не цікавить. Бо вам треба тільки [принизити] (неценз.) Алхім. Занести в якісь ваші нікому не потрібні тупі пабліки, і сказати, що я навідниця. От і все. Що я можу сказати з цього приводу? Йдіть [дуже далеко] (неценз.)",– заявила блогерка у сторіс.

Дивіться відеозвернення блогерки у Telegram-каналі Главред:

Що відомо про Анну Алхім

У квітні 2021 року Анну Алхім внесли до бази "Миротворець" через те, що вона заперечувала російську агресію та брала участь в актах гуманітарної агресії Росії проти України.

Після 24 лютого блогерка, яка називала Путіна "красунчиком", перевзулась, за що знову піддалась критиці з боку фоловерів.

В одному з останніх інтерв'ю Алхім хвалилась, що слухає російську музику й спонсорує окупантів. "Я не розумію, як це я їм бабки відправляю. Де мені тоді слухати це?" – здивовано реагувала дівчина.

Ракетна атака по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти атакували Київ і Дніпро ракетами. Атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Удар ймовірно був завданий крилатими ракетами типу Х-101/555.

Окупанти вдарили ракетою по лікарні в Дніпрі. На місці удару виникла сильна пожежа, туди попрямували карети швидкої допомоги. За словами дніпрян, перед вибухом вони бачили і чули проліт ракети.

РФ підірвала ракетою лікарню в Дніпрі, кількість загиблих і поранених зросла. З-під завалів будівлі ветклініки, по якій вдарив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Число поранених в результаті ракетного удару росіян по Дніпру продовжує зростати.

Дивіться відео, як росіяни ракетами обстріляли Дніпро:

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