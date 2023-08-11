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"Вимагають спілкуватись українською": Алхім обізвала українців із західних областей

Юлія Куришко
11 серпня 2023, 15:20 оновлено 11 серпня, 15:36
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Блогерці не сподобалося те, що в цих регіонах люди спілкуються українською мовою.
'Вимагають спілкуватись українською': Алхім обізвала українців із західних областей
Анна Алхім обізвала українців / колаж: Главред, скріншот: Instagram

Скандальна інстаблогерка із Дніпра знову потрапила у халепу через свої висловлювання щодо української мови.

На своїй сторінці в Instagram блогерка опублікувала сторіс, де заявила, що жителі західних областей України [нерозумні] (нецензурна лексика).

Блогерка Алхім обізвала жителів західних областей України - Рівненської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської - "заводом д*****в". Їй не сподобалося те, що в цих регіонах люди спілкуються українською мовою і можуть вимагати цього від гостей з інших регіонів.

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"Тим, кому це не подобається - можете відписатися. У мене багато друзів в Ужгороді, і ніхто не реагує так, як ви. Що ви хочете сказати , що я неправду опублікувала? Правду-правду", - додала блогерка.

'Вимагають спілкуватись українською': Алхім обізвала українців із західних областей
Блогерка з Дніпра оскандалилась заявою про українську мову / скріншот: ТСН

Що відомо про Анну Алхім

У квітні 2021 року Анну Алхім внесли до бази "Миротворець" через те, що вона заперечувала російську агресію та брала участь в актах гуманітарної агресії Росії проти України. Після 24 лютого блогерка, яка називала Путіна "красунчиком", перевзулась, за що знову піддалась критиці з боку фоловерів.

Скандали блогерки Алхім

Нагадаємо, що Алхім відреагувала на хейт через сторіс про лікарню Дніпра та назвала українців "тупорилим стадом". У соцмережах ракетний удар по лікарні в Дніпрі пов'язали із нещодавнім повідомленням скандальної української блогерки Анни Алхім в Instagram.

Анна Трінчер влаштувала скандал і накинулася на Алхім за те, що блогерка слухає російських виконавців. Алхім, яку звинувачували в наведенні російських ракет на лікарню заявила, що вона не бачить проблеми в російських виконавцях і їх піснях.

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