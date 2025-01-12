Онук Пугачової евакуювався через пожежу в Лос-Анджелесі

Нікіта Пресняков поскаржився, що живе в постійному стресі через стихійне лихо в Каліфорнії.

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Нікіта Пресняков новини - онук Пугачової евакуювався з Лос-Анджелесу / колаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov

Коротко:

Нікіта Пресняков покинув своє житло в Лос-Анджелесі, рятуючись від пожежі

З безпечного місця син Крістіни Орбакайте розповів, як на нього вплинула ситуація в ЛА

Нікіта Пресняков, старший син Крістіни Орбакайте і старший онук Алли Пугачової, останні роки живе в Лос-Анджелесі, де намагається самостійно побудувати музичну й акторську кар'єру. Нещодавно зірковий спадкоємець опинився в епіцентрі пожежі, яка вже четверту добу методично пожирає Місто янголів.

Пресняков з дружиною опинилися серед евакуйованих каліфорнійців, які рятуються від вогню. У своєму блозі в Instagram він розповів, що перебуває в безпеці - фізичній, адже в емоційному плані Нікіту розриває на частини.

відео дня

Онук Пугачової опублікував кадри заграви від палаючого Лос-Анджелеса, що забарвила небо в криваво-червоний. У підписі до відео він висловив свої співчуття тим, хто постраждав від пожежі, і закликав підписників берегти себе.

"Ми в безпеці, але живемо в постійному стресі - скануємо всю цю ситуацію щохвилини. У депресії і смутку від того, що такий чудовий район (наразі елітний район Пасифік Палісейдс найбільше постраждав через пожежу - прим. редактора) просто зник, співчуваємо кожному, хто втратив житло в цьому божевіллі. Бережіть себе", - написав Нікіта Пресняков.

Нікіта Пресняков новини - онук Пугачової евакуювався з Лос-Анджелеса / instagram.com/npresnyakov

Пожежа в Лос-Анджелесі - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в Лос-Анджелесі загорівся будинок, в якому помер канадо-американський актор Меттью Перрі. Житло було місцем паломництва шанувальників "Чендлера Бінга".

Також Злата Мітчелл, "американська" донька Ольги Фреймут, молилася за Лос-Анджелес, порівнюючи свої емоції від пожежі в місті, де вона мешкає останніми роками, з відчуттям жаху в перші дні повномасштабної війни в Україні.

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Хто такий Нікіта Пресняков? Нікіта Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

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