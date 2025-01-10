Белла Хадід показала моторошні кадри свого згорілого будинку

Супермодель показала, як палає її спальня, де минуло її дитинство.

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Белла Хадід показала згорілий будинок дитинства / Колаж Главред, фото: instagram.com/bellahadid

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Як тепер виглядає будинок дитинства Белли Хадід

Що вона показала в Інстаграм

26-річна супермодель Белла Хадід стала останньою знаменитістю, яка поділилася руйнівним впливом лісових пожеж, що все ще вирують у Каліфорнії.

Як пише Mirror, 28-річна модель поділилася шокуючою фотографією колишнього будинку своєї мами Йоланди Хадід, де Белла жила в дитинстві. Будинок був охопленого полум'ям, з підписом "Спальня дитинства", за яким послідував сумний емодзі з обличчям.

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Будинок Белли Хадід став частиною трагедії / Фото Instagram/bellahadid

Белла та її сестра Джіджі виросли в особняку в Малібу в юності, і будинок часто з'являвся на екранах телевізорів, коли Іоланда була частиною складу на реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз". Другий знімок, яким поділилася модель, був будинок при денному світлі, що має вигляд чогось більшого, ніж попіл і щебінь, з ледь помітними фундаментом і дерев'яним каркасом.

Будинок Белли Хадід став частиною трагедії / Фото Instagram/bellahadid

Особняк у Малібу колись був будинком Кайлі Дженнер. Востаннє цей просторий будинок був виставлений на продаж у липні минулого року за 35 мільйонів доларів, але тепер це просто стіни. Іоланда, якій 11 січня виповниться 61 рік, купила будинок 2007 року, щоб виростити свою сім'ю, і провела два роки, ремонтуючи його для себе і свого тепер уже колишнього партнера Девіда Фостера.

Коли вона була частиною франшизи "Справжні домогосподарки", будинок з'являвся в сценах з такими людьми, як Кайл Річардс, Ліза Вандерпамп і Бренді Гленвілл.

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Раніше Главред писав про те, що Хадід з'явилася в образі андроїда з лисою головою, одягненого в металеву хромовану обладунок, яка нагадує спідню білизну. На іншому фото робот-Белла зустрілася зі своєю людською, більш жіночною іпостассю в джинсовій міні-спідниці, рожевому топі і з волоссям, що розвівається на вітрі.

Крім того, Хадід-молодша розповіла про важке лікування від хвороби Лайма, через яке вона тимчасово покинула подіум.

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