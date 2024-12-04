Онук Пугачової зважився на серйозний крок і відкрито похвалився рішенням

Нікіта Пресняков вирішив похвалитися своєю новою роботою в терористичній Росії.

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Микита Пресняков похвалився роботою/ колаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Коротко:

Онук Пугачової записав новий саундтрек

Він хвалиться роботою в соцмережах

Російський співак Микита Пресняков, який так і не висловився щодо вторгнення РФ в Україну і в 2022 році переїхав з дружиною Оленою жити в США, зважився на відповідальний крок.

Артист став автором саундтрека до російського серіалу "Тригер". Однак, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, написав він музику не під власним ім'ям, а під псевдонімом Nick Press.

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Очевидно, що мало хто з росіян здогадається, що авторство належить синові Орбакайте і онуку Алли Пугачової.

До речі, Пресняков не пустив цю справу на самоплив, а зважився похвалитися дебютом у соціальних мережах.

Пресняков похвалився своєю роботою / Скріншот Instagram/npresnyakov

Микита Пресняков - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився в шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.

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Хто такий Нікіта Пресняков? Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

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