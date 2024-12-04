Онук Пугачової зважився на серйозний крок і відкрито похвалився рішенням

Коротко:
- Онук Пугачової записав новий саундтрек
- Він хвалиться роботою в соцмережах
Російський співак Микита Пресняков, який так і не висловився щодо вторгнення РФ в Україну і в 2022 році переїхав з дружиною Оленою жити в США, зважився на відповідальний крок.
Артист став автором саундтрека до російського серіалу "Тригер". Однак, як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, написав він музику не під власним ім'ям, а під псевдонімом Nick Press.
Очевидно, що мало хто з росіян здогадається, що авторство належить синові Орбакайте і онуку Алли Пугачової.
До речі, Пресняков не пустив цю справу на самоплив, а зважився похвалитися дебютом у соціальних мережах.
Микита Пресняков - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився в шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.
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Хто такий Нікіта Пресняков?
Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.
Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.
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