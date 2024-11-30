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Онук-утікач Ротару вперше за довгий час з'явився в мережі

Олена Кюпелі
30 листопада 2024, 21:54
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Молодий чоловік показав, як стрибає на скакалці.
Онук Софії Ротару з'явився в мережі
Онук Софії Ротару з'явився в мережі / Колаж Главред, фото Instagram/shmn

Ви дізнаєтеся:

  • У якому образі з'явився онук Ротару
  • Що він робив

Онук Софії Ротару Анатолій, який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, втік і навіть прозвав себе кочівником, поділився новим образом на своїй сторінці в Instagram.

Молодий чоловік виклав відео зі свого тренування. На опублікованих кадрах Анатолій стоїть спиною до камери в шортах і гольфах і скаче на скакалці. Своє обличчя хлопець показав наприкінці відео, коли зупиняв запис.

відео дня

Крім того, все відео було зняти в чорно-білих кольорах. У залі він тренується сам на сам із собою.

Рідкісний кадр онука Софії Ротару
Рідкісний кадр онука Софії Ротару / Фото Instagram/ shmn

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Нагадаємо, раніше Главред писав, що Софія Ротару, яка мовчить про військовий напад Росії на Україну, але при цьому реагує на підлі удари росіян, опублікувала фото українського прапора. Тим самим Ротару щоразу позначає, що вона підтримує український народ.

7 березня 2022 року, на кордоні з Молдовою затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря - громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні. Серед затриманих опинилися Руслан і Анатолій Євдокименки - син і онук співачки Софії Ротару.

Пізніше стало відомо, що Анатолію все ж вдалося покинути країну. Він влаштувався в Європі, де впритул зайнявся своєю музичною кар'єрою. У грудні 2022 року Євдокименко-молодший уперше прокоментував свою втечу.

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Як онук Софії Ротару втік з України?

На початку повномасштабної війни, яку розв'язала РФ, онука Ротару та її сина Руслана Євдокименка затримали під час спроби втечі. Разом із громадянином Молдови та іншими чоловіками-втікачами їх затримали.

Відомо, що онук і син Ротару планували перетнути кордон на човні. Після спроби втечі Євдокименко на деякий час "залягав на дно". Але потім, 28 березня, онук Ротару все-таки з'явився в мережі. Тоді він лише публікував своє фото і нагадав, що в нього день народження.

Уже влітку 2022 року чоловік показався в Парижі. Як виявилося, йому все ж вдалося виїхати за кордон. Але як саме він це робив - невідомо.

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