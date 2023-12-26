Мінкульт вніс співака-путініста Шамана в "чорний список"

Міністерство культури України внесло до "чорного списку" російського співака-пропагандиста Ярослава Дронова (Shaman).

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Дронов неодноразово їздив виступати перед російськими окупантами / колаж Главред, фото Новинарня і скріншот з відео

Міністерство культури та інформаційної політики додала скандального російського співака-пропагандиста Ярослава Дронова (він же Shaman) і російського актора Олексія Кравченка (який зіграв у сумнозвісному пропагандистському фільмі "Сонцепьок") до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це йдеться у відповіді Мінкульту на запит Інтерфакс-Україна.

Дронов неодноразово їздив виступати перед російськими окупантами на тимчасово захоплені території України і зняв там відеоролик на один зі своїх пропагандистських треків.

Крім Дронова, у 2023 році Мінкульт України додав до списку ще одного росіянина – російського актора Олексія Кравченка. Через зйомки в пропагандистському фільмі про війну на Донбасі "Сонцепьок" Мінкульт вносив артиста в список ще в жовтні 2021 року.

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Також в Мінкульті відзначили, що протягом 2023 року ніхто з цього переліку не виключався (на даний момент в ньому знаходиться 213 осіб).

Нагадаємо, раніше гуморист Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним, однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності.

Також стало відомо, що комік Юрій Гальцев, з яким Галкін перестав спілкуватися через підтримку клоуном війни в Україні, ображається на Максима за те, що у того вистачило совісті не мовчати про злочини країни-агресора.

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