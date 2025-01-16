У пошуках Starlink, на дереві: Леся Нікітюк показала, який вигляд мала 20 років тому

Українська телеведуча славиться своїм почуттям гумору і модельною фігурою.

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Леся Нікітюк - королева гумору / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Який вигляд мала Леся Нікітюк 20 років тому

Що вона шукала на дереві

Українська ведуча, модель і актриса Леся Нікітюк, яка нещодавно приголомшила своїх шанувальників новиною про заручини, поділилася паритетним фото.

На своїй сторінці в Instagram, зірка опублікувала фото, яке було зроблене 20 років тому. Там ведуча позує сидячи на дереві. При цьому в руках вона тримає мобільний телефон і сміливо дивлячись у камеру, впевнено відповідає співрозмовнику.

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Сама Нікітюк з гумором коментує своє фото: "2005 рік. Задовго до появи Starlink".

У коментарі до зірки, яка позує на тлі старої хати, прийшли багато шанувальників і знаменитостей.

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Українська відома ведучаЛеся Нікітюк показала нове фото зі своїм бойфрендом - військовослужбовцем - Дмитром Бабчуком. На своїй сторінці в Instagram Нікітюк опублікувала селфі з Бабчуком.

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Олена Тополя перенесла операцію. Після неї залишилися шрами, які артистці, ймовірно, доведеться приховувати татуюванням.

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