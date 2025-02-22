Деруни в горщиках: Ярославський показав, як зробити звичну страву шедевром

Деруни-ласуни від Ярославського можуть бути святковою стравою.

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Деруни-ласуни від Ярославського / Колаж Главред, фото скріншот

Український шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram запропонував переосмислити таку звичну українську страву, як деруни.

Так, зірка Мастер Шефа запропонував зі, здавалося б, простої страви, зробити шедевр і зірку святкового столу.

Ярославський показав, як приготувати смачні деруни / Скріншот

Виявилося, що якщо в деруни додати свинину, цибулю і твердий сир, вийде просто справжня українська "лазанья". Сам же Ярославський назвав свої деруни "ласунами".

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Ярославський показав, як приготувати смачні деруни / Скриншот

"Лаксуни - ярмаркові або деруни, запечені з Сорочинського ярмарку. Про них я дізнався ще, коли навчався в Полтаві, і, думаю, навіть краще запікати їх у горщику - так буде ще смачніше", - ділиться він.

Деруни

500 г очищеної картоплі

100г очищеної цибулі

1 яйце

50г сметани

50г борошна

Сіль

Соняшникова олія

Соус

350г свинини (найкраща вирізка або ошийок)

150г цибулі

250г сметани (можна домашню!)

150г бульйону або води

100г твердого сиру

Як приготувати смачні деруни?

щоб результат порадував - обирайте картоплю для смаження або хоча б жовті в середині сорти!

картоплю натираю на тонкій тертці, так само тру цибулю і додаю сметану - так картопля не буде темніти! Далі додаю яйце і борошно. Суміш виходить трохи рідка, але не хвилюйтеся. Коли будете викладати на гарячу пательню смажити - перемішайте все і так з усім формуйте тоненький дерун!

смажу на трохи вищому за середній вогні до рум'яної скоринки, олії даю достатньо, щоб було на сковороді, але як знімаю готові обсмажені - кладу їх на паперову серветку.

"Соус" із м'ясом:

Тоненько нарізаю шматочки свинини, швидко обсмажую на високому вогні - не до готовності - просто до рум'яності, зверху готові солю і перчу. На тій самій сковорідці зменшую вогонь і обсмажую і навіть тушковану цибулю, додаю сметану, воду чи бульйон, сіль, перець і м'ясний сік, що виділився від свинини, додаю до смаку, соус має бути досить рідким.

У горщик чи іншу посудину викладаю деруни та м'ясо, щедро поливаю соусом і зверху затираю сиром і ставлю в духовку на 12-15 хвилин - запектися, зарум'янитися.

Їсти треба гарячими, можна ще посипати січеною зеленню свіжого кропу чи петрушки.

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