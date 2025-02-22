Деруни в горщиках: Ярославський показав, як зробити звичну страву шедевром

Деруни-ласуни від Ярославського можуть бути святковою стравою.
Час приготування: 30 хв
Час на підготовку: 15 хв
Український шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram запропонував переосмислити таку звичну українську страву, як деруни.
Так, зірка Мастер Шефа запропонував зі, здавалося б, простої страви, зробити шедевр і зірку святкового столу.
Виявилося, що якщо в деруни додати свинину, цибулю і твердий сир, вийде просто справжня українська "лазанья". Сам же Ярославський назвав свої деруни "ласунами".
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"Лаксуни - ярмаркові або деруни, запечені з Сорочинського ярмарку. Про них я дізнався ще, коли навчався в Полтаві, і, думаю, навіть краще запікати їх у горщику - так буде ще смачніше", - ділиться він.
Деруни
- 500 г очищеної картоплі
- 100г очищеної цибулі
- 1 яйце
- 50г сметани
- 50г борошна
- Сіль
- Соняшникова олія
Соус
- 350г свинини (найкраща вирізка або ошийок)
- 150г цибулі
- 250г сметани (можна домашню!)
- 150г бульйону або води
- 100г твердого сиру
Як приготувати смачні деруни?
- щоб результат порадував - обирайте картоплю для смаження або хоча б жовті в середині сорти!
- картоплю натираю на тонкій тертці, так само тру цибулю і додаю сметану - так картопля не буде темніти! Далі додаю яйце і борошно. Суміш виходить трохи рідка, але не хвилюйтеся. Коли будете викладати на гарячу пательню смажити - перемішайте все і так з усім формуйте тоненький дерун!
- смажу на трохи вищому за середній вогні до рум'яної скоринки, олії даю достатньо, щоб було на сковороді, але як знімаю готові обсмажені - кладу їх на паперову серветку.
"Соус" із м'ясом:
- Тоненько нарізаю шматочки свинини, швидко обсмажую на високому вогні - не до готовності - просто до рум'яності, зверху готові солю і перчу. На тій самій сковорідці зменшую вогонь і обсмажую і навіть тушковану цибулю, додаю сметану, воду чи бульйон, сіль, перець і м'ясний сік, що виділився від свинини, додаю до смаку, соус має бути досить рідким.
- У горщик чи іншу посудину викладаю деруни та м'ясо, щедро поливаю соусом і зверху затираю сиром і ставлю в духовку на 12-15 хвилин - запектися, зарум'янитися.
- Їсти треба гарячими, можна ще посипати січеною зеленню свіжого кропу чи петрушки.
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