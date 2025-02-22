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Деруни в горщиках: Ярославський показав, як зробити звичну страву шедевром

Олена Кюпелі
22 лютого 2025, 15:53
62
Деруни-ласуни від Ярославського можуть бути святковою стравою.
Час приготування Час приготування: 30 хв
Час на підготовку Час на підготовку: 15 хв
Деруни-ласуни від Ярославського
Деруни-ласуни від Ярославського / Колаж Главред, фото скріншот

Український шеф-кухар Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram запропонував переосмислити таку звичну українську страву, як деруни.

Так, зірка Мастер Шефа запропонував зі, здавалося б, простої страви, зробити шедевр і зірку святкового столу.

Ярославський показав, як приготувати смачні деруни
Ярославський показав, як приготувати смачні деруни / Скріншот

Виявилося, що якщо в деруни додати свинину, цибулю і твердий сир, вийде просто справжня українська "лазанья". Сам же Ярославський назвав свої деруни "ласунами".

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Ярославський показав, як приготувати смачні деруни
Ярославський показав, як приготувати смачні деруни / Скриншот

"Лаксуни - ярмаркові або деруни, запечені з Сорочинського ярмарку. Про них я дізнався ще, коли навчався в Полтаві, і, думаю, навіть краще запікати їх у горщику - так буде ще смачніше", - ділиться він.

Деруни

  • 500 г очищеної картоплі
  • 100г очищеної цибулі
  • 1 яйце
  • 50г сметани
  • 50г борошна
  • Сіль
  • Соняшникова олія

Соус

  • 350г свинини (найкраща вирізка або ошийок)
  • 150г цибулі
  • 250г сметани (можна домашню!)
  • 150г бульйону або води
  • 100г твердого сиру

Як приготувати смачні деруни?

  • щоб результат порадував - обирайте картоплю для смаження або хоча б жовті в середині сорти!
  • картоплю натираю на тонкій тертці, так само тру цибулю і додаю сметану - так картопля не буде темніти! Далі додаю яйце і борошно. Суміш виходить трохи рідка, але не хвилюйтеся. Коли будете викладати на гарячу пательню смажити - перемішайте все і так з усім формуйте тоненький дерун!
  • смажу на трохи вищому за середній вогні до рум'яної скоринки, олії даю достатньо, щоб було на сковороді, але як знімаю готові обсмажені - кладу їх на паперову серветку.

"Соус" із м'ясом:

  • Тоненько нарізаю шматочки свинини, швидко обсмажую на високому вогні - не до готовності - просто до рум'яності, зверху готові солю і перчу. На тій самій сковорідці зменшую вогонь і обсмажую і навіть тушковану цибулю, додаю сметану, воду чи бульйон, сіль, перець і м'ясний сік, що виділився від свинини, додаю до смаку, соус має бути досить рідким.
  • У горщик чи іншу посудину викладаю деруни та м'ясо, щедро поливаю соусом і зверху затираю сиром і ставлю в духовку на 12-15 хвилин - запектися, зарум'янитися.
  • Їсти треба гарячими, можна ще посипати січеною зеленню свіжого кропу чи петрушки.

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