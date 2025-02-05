У розпачі: Бред Пітт благає Джолі про одну послугу

Голівудські актори продовжують з'ясовувати стосунки один з одним.

https://glavred.net/starnews/v-otchayanii-bred-pitt-umolyaet-dzholi-ob-odnom-10636961.html Посилання скопійоване

Анджеліна Джолі з дітьми відокремилися від Бреда Пітта у всіх сенсах / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Чого хоче домогтися Бред Пітт

Навіщо йому це потрібно

Зневірений Бред Пітт робить усілякі кроки, щоб повернутися в життя свого норовливого сина Пакса, поки не стало занадто пізно.

RadarOnline.com повідомляє, що він звернувся до колишньої дружини Анджеліни Джолі, щоб йому дозволили стати "втішною рукою" в житті хлопця після того, як він знову потрапив в автомобільну аварію і сильно травмував обличчя.

відео дня

За інформацією джерела видання, пара досягла угоди про розлучення в грудні, поклавши край восьми рокам гірких розглядів, і тепер Бред хоче повернутися в життя своїх дітей.

"І він відчайдушно турбується про Пакса. Він звернувся до Анджеліни, тому що відчуває, що йому потрібен втішний вплив у його житті. Він турбується, що в кінцевому підсумку хлопець загине в аварії, якщо продовжить у тому ж дусі", - додає джерело.

Повідомляється, що 61-річний актор віддалився від Пакса і більшості інших своїх із Джолі п'ятьох дітей відтоді, як розлучився з акторкою 2016 року.

Друге джерело додало: "Він вважає, що якби йому надали спільну опіку, ситуація була б зовсім іншою".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався по Голлівуду на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

Вас також може зацікавити:

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред