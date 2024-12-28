Джолі взяла молодшу доньку від Бреда Пітта на шопінг

Анджеліна Джолі стала все частіше з'являтися разом зі своїми дітьми під час звичайних прогулянок.

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Анджеліна Джолі погуляла з молодшою донькою / Колаж Главред, фото Instagram/angelinajolie

Коротко:

Анджеліна Джолі погуляла з донькою

Вони вирушили на шопінг

Різдвяні веселощі Анджеліни Джо лі та Вів'єн Джолі-Пітт продовжилися і після свята, коли дует матері та доньки був помічений за покупками в Sunset Row в Лос-Анджелесі.

Як пише Page Six, актрису "Марії" сфотографували усміхненою, коли вона йшла з кількома великими чорними сумками для покупок у руці. Вона також була одягнена в майже повністю чорний ансамбль з чорним тренчем і відповідними штанами. Вона доповнила образ парою підборів тілесного кольору і чорними окулярами.

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Вів'єн йшла поруч зі своєю матір'ю у світло-блакитному светрі з темно-синьою зіркою на ньому. Вона також одягла пару штанів кольору хакі і кросівки для повсякденної прогулянки. Обидві дівчинки розпустили волосся, насолоджуючись теплою каліфорнійською погодою цієї зими.

Раніше цього місяця зірка "Малефісенти" одягла схожий повністю чорний образ, коли її бачили під час чергового спільного шопінгу в універмазі Sephora з донькою Захарою Джолі-Пітт під час їхнього візиту до Франції.

Фото щасливої парочки можна подивитися тут

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Як раніше писав Главред, актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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