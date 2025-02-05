Понівечене обличчя: сина Анджеліни Джолі зняли в моторошному вигляді

Коротко:
- Син Пітта і Джолі показав травму
- У що був одягнений підліток
Пакс Джолі-Пітт, син голлівудської актриси Анджеліни Джолі, вперше був помічений із сильними травмами після жахливої аварії.
Як пише Mirror.co.uk, 21-річний син володарки премії "Оскар" Анджеліни та її колишнього чоловіка Бреда Пітта потрапив у другу аварію на електровелосипеді менш ніж за рік, спричинивши занепокоєння у друзів через його "нерозважливу" поведінку.
Вперше з'явившись на публіці після аварії, Пакс показався з помітним шрамом над оком. Минулого тижня Пакса бачили в Лос-Фелісі, Голлівуд, після зіткнення з автомобілем. Повідомлялося, що Пакс їхав на велосипеді без допомоги рук і хаотично петляв, перш ніж врізатися в пасажирську сторону транспортного засобу.
На знімках з місця події видно вм'ятину на дверях білого автомобіля, коли жінка-пасажир виходила з транспортного засобу.
Одягнений у повсякденний одяг і в шолом під час аварії, Пакс, схоже, не постраждав. Однак його велосипед зазнав деяких пошкоджень.
Його попередня аварія з електровелосипедом сталася в липні 2024 року, що призвело до більш серйозної фізичної травми.
Подивитися фото постраждалого сина Джолі можна тут.
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Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався Голлівудом на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.
Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.
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Хто така Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.
За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".
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