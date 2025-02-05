Понівечене обличчя: сина Анджеліни Джолі зняли в моторошному вигляді

Пакс потрапив у серйозну аварію вже вдруге за кілька місяців.

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Син Анджеліни Джолі потрапив у серйозну ДТП / Колаж Главред, фото Instagram/ paxalbum, Pixabay

Коротко:

Син Пітта і Джолі показав травму

У що був одягнений підліток

Пакс Джолі-Пітт, син голлівудської актриси Анджеліни Джолі, вперше був помічений із сильними травмами після жахливої аварії.

Як пише Mirror.co.uk, 21-річний син володарки премії "Оскар" Анджеліни та її колишнього чоловіка Бреда Пітта потрапив у другу аварію на електровелосипеді менш ніж за рік, спричинивши занепокоєння у друзів через його "нерозважливу" поведінку.

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Вперше з'явившись на публіці після аварії, Пакс показався з помітним шрамом над оком. Минулого тижня Пакса бачили в Лос-Фелісі, Голлівуд, після зіткнення з автомобілем. Повідомлялося, що Пакс їхав на велосипеді без допомоги рук і хаотично петляв, перш ніж врізатися в пасажирську сторону транспортного засобу.

На знімках з місця події видно вм'ятину на дверях білого автомобіля, коли жінка-пасажир виходила з транспортного засобу.

Одягнений у повсякденний одяг і в шолом під час аварії, Пакс, схоже, не постраждав. Однак його велосипед зазнав деяких пошкоджень.

Його попередня аварія з електровелосипедом сталася в липні 2024 року, що призвело до більш серйозної фізичної травми.

Подивитися фото постраждалого сина Джолі можна тут.

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Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався Голлівудом на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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