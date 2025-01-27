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Третя аварія за рік: син-бунтар Джолі та Пітта влаштував ДТП

Анна Підгорна
27 січня 2025, 01:30
26
Пакс Джолі-Пітт має вельми специфічне уявлення про безпечну їзду.
Анджеліна Джолі, Бред Пітт
Пакс Джолі-Пітт потрапив в аварію - що сталося із сином Джолі та Пітта / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Пакс відпустив керування електровелосипедом і врізався в машину
  • Влітку 2024 року хлопець уже потрапляв у подібну аварію.

Один із синів голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс Тієн Джолі-Пітт продовжує випробовувати свою долю на міцність. Через півроку після аварії, в якій він на електровелосипеді врізався в машину, 21-річний хлопець знову виявився учасником ДТП.

Як повідомляє видання Daily Mail, Пакс катався Голлівудом на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.

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На щастя, ніхто від цього зіткнення, крім дверей машини і велосипеда Джолі-Пітта, не постраждав. Пасажири допомогли хлопцеві піднятися - він був у шоломі та захисних рукавичках, завдяки чому, на відміну від минулого інциденту, відбувся лише легким переляком.

За останній рік це - вже третя аварія зоряного спадкоємця. За кілька місяців до його літнього зіткнення і госпіталізації Пакс Тієн Джолі-Пітт врізався на особистому автомобілі в іншу машину. Новий інцидент за участю сина жоден із батьків поки що не прокоментував.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що британський актор, який зіграв Відьмака і Супермена, Генрі Кавілл вперше став батьком. Разом із коханою, яка подарувала йому дитину, він потрапив в об'єктиви папараці.

Також стало відомо, що під час пожеж у Лос-Анджелесі Брюс Вілліс уперше за три роки вийшов у світ. "Міцний горішок" уникає публічності через важку хворобу.

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Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Хто такий Бред Пітт?

Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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