Третя аварія за рік: син-бунтар Джолі та Пітта влаштував ДТП

Пакс Джолі-Пітт має вельми специфічне уявлення про безпечну їзду.

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Пакс Джолі-Пітт потрапив в аварію - що сталося із сином Джолі та Пітта / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Пакс відпустив керування електровелосипедом і врізався в машину

Влітку 2024 року хлопець уже потрапляв у подібну аварію.

Один із синів голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс Тієн Джолі-Пітт продовжує випробовувати свою долю на міцність. Через півроку після аварії, в якій він на електровелосипеді врізався в машину, 21-річний хлопець знову виявився учасником ДТП.

Як повідомляє видання Daily Mail, Пакс катався Голлівудом на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.

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На щастя, ніхто від цього зіткнення, крім дверей машини і велосипеда Джолі-Пітта, не постраждав. Пасажири допомогли хлопцеві піднятися - він був у шоломі та захисних рукавичках, завдяки чому, на відміну від минулого інциденту, відбувся лише легким переляком.

За останній рік це - вже третя аварія зоряного спадкоємця. За кілька місяців до його літнього зіткнення і госпіталізації Пакс Тієн Джолі-Пітт врізався на особистому автомобілі в іншу машину. Новий інцидент за участю сина жоден із батьків поки що не прокоментував.

Пакс Джолі-Пітт, син Анджеліни Джолі, знову потрапляє в заголовки газет завдяки своїм пригодам на тому самому велосипеді, на якому їздив, коли потрапив у серйозну аварію минулого року.



Пакс демонстрував свою майстерність, впевнено виконуючи трюки. Однак справи набули прикрого повороту, коли він... pic.twitter.com/EudQXOsoT0 - backgridus (@BackgridUS) 26 січня 2025 року

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