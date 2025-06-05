Вагітна СолоХа звинуватила Тіну Кароль у "неадекватності" та кумівстві

Співачка СолоХа різко висловилася про Національний відбір на Євробачення.

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СолоХа співачка новини - зірка невтішно висловилася про Тіну Кароль / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official, instagram.com/tina_karol

Коротко:

Тіна Кароль була музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення-2025

СолоХа хотіла стати учасницею, але навіть не потрапила в лонгліст

Вона вважає, що це сталося під впливом Кароль

Українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) у 2025 році подавала заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2025. Щоправда, артистка навіть не пройшла в лонгліст.

Вона вважає це рішення музичного продюсера конкурсу, яким цього року була співачка Тіна Кароль, нечесним. СолоХа говорила про це публічно, і нещодавно повторила у своєму блозі в Instagram.

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Шанувальники поцікавилися у співачки, чи планує вона знову подавати заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення. Балашова відповіла, що не відкидає такої можливості, але лише за умови, що конкурс змінить музичного продюсера - діяльність нинішнього їй здається неадекватною і з яскравими ознаками кумівства.

"Якщо буде інший адекватний "продюсер" Нацвідбору, то залюбки. Не люблю, коли людина не може аргументувати логічно, чому твоя пісня (в моєму випадку пісні) не потрапили і чому беруть "своїх". Хочеться правди, і щоб без кумівства", - написала СолоХа.

СолоХа співачка новини - зірка невтішно висловилася про Тіну Кароль / instagram.com/soloha_official

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