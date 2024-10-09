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У зірки популярного американського серіалу виявили рак

Олена Кюпелі
9 жовтня 2024, 17:58
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Актриса зізналася, що не спроста вирішила поділитися новинами про свій діагноз.
У зірки серіалу офіс виявили рак
У зірки серіалу Офіс виявили рак / Колаж Главред, фото Instagram/msjennafischer

Акторка і зірка серіалу "Офіс" - Дженна Фішер розповіла, що проходить лікування раку грудей з грудня минулого року.

Найвідоміша за роллю реєстраторки Пем Біслі в американській версії "Офісу", Дженна сказала, що "тепер вона вільна від раку" після операції та кількох курсів хіміо- і променевої терапії.

"Я рада сказати, що почуваюся чудово", - поділилася Дженна на своїй сторінці в Instagram, додавши, що вона розповіла про своє лікування, щоб мотивувати інших людей перевіряти наявність ознак захворювання.

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"Якби я почекала ще шість місяців, усе могло б бути набагато гірше", - написала вона.

Сірал Офіс - про що він

Серіал Офіс - американський ситком, створений на основі однойменного популярного серіалу каналу BBC, володар численних премій "Золотий глобус", "Еммі" та "Peabody Awards", знятий у стилі псевдодокументалістики, розповідає про кумедне, а часом зворушливе життя співробітників одного офісу.

Дженна сказала, що рак у неї виявили після планового сканування в жовтні 2023 року, яке, за її словами, вона відкладала.

"Побачивши, як жінки публікують фотографії своїх візитів на мамографію в Instagram, я вирішила записатися на свою власну (на яку я запізнилася)", - написала вона.

Після цього прийому, за її словами, подальші тести показали, що у неї "тричі позитивний рак грудей першої стадії".

Дженна сказала, що "на щастя" її рак виявили на ранній стадії, але пухлина була агресивною, тому знадобилося кілька курсів лікування.

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Зазначимо, що часто ввечері, під час відпочинку після роботи, ми шукаємо, який фільм подивитися на одному диханні. У світі кіно є кілька культових картин, які вразять своїм сюжетом, картинкою та змістом. IMDb опублікував добірку, серед яких варто виділити топ-10.

У Доерті, яка була зіркою серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" і "Всі жінки - відьми" (в оригіналі "Зачаровані") рак грудей був уперше діагностований у 2015 році.

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