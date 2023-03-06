"Дякую за падіння": Олександр Еллерт офіційно звільнився з "Кварталу-95" після переїзду в США

Колишній коханий Ксенії Мішиної емоційно попрощався з колегами по "Кварталу".

Олександр Еллерт звільнився зі Студії "Квартал-95" / instagram.com/ellert_a

Комік і шоумен Олександр Еллерт виїхав до Каліфорнії в серпні 2022 року. З тих пір армія його шанувальників розділилася на два табори: ті, хто засуджує артиста за малодушність і втечу з країни під час війни, і ті, хто поділяє його думку про те, що життя - штука складна, і не можна про всіх судити по одному лекалу, адже обставини можуть скластися дуже непередбачувано.

Так чи інакше, але крім країни Еллерт залишив і улюблену роботу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Комік записав відеозвернення, в якому попрощався зі студією "Квартал-95", і подякував за роки проведені разом.

Олександра Еллерта, як автора жартів, "знайшли" Євген Кошовий і нинішній президент України Володимир Зеленський. Після того, як шоумен двічі виграв великі суми грошей (в 2014 і 2015 роках) в шоу "Розсміши коміка", йому запропонували роботу на Студії "Квартал-95".

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"Я хочу подякувати усій команді, усій родині 95 Кварталу за цей час, за мої досягнення, за мої падіння. Але це були неймовірні часи. В мене велика кількість друзів, велика кількість емоцій. Було прикольно. Незважаючи на те, що я десь півтора-два роки не з'являлвся в офісі, але усіх люблю, усім дякую. Буду сумувати", - з посмішкою повідомив Еллерт на відео.

Про те, що послужило причиною його відходу з улюбленої роботи, комік вирішив не повідомляти. Однак шанувальники в таких метаморфозах тут же звинуватили Ксенію Мішину, українську акторку та його колишню кохану. Мовляв вона стала причиною чорної смуги в житті Еллерта. Втім, артист не став коментувати і це звинувачення, хоча й зазначив, що зараз на його шляху зовсім точно біла смуга.

Нагадаємо, раніше Ліліана Кудлай, дружина танцюриста Влада Ями (який в США з перших днів війни в Україні) розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним, і натякнула на "свої причини", які можуть бути у кожного.

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