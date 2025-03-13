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"Кіркоров, це ти?": Славу Дьоміна не впізнали після екстремального перетворення

Анна Підгорна
13 березня 2025, 21:37
87
Дьомін зважився на оригінальний експеримент, який не залишає байдужими.
Слава Дьомін
Слава Дьомін перетворився на блондина з мейкапом і пишною зачіскою / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Стисло:

  • Єгор Андрюшин створив для Слави Дьоміна новий образ
  • Думки про новий зовнішній вигляд шоумена розділилися

Український ведучий Слава Дьомін має цілком стабільний публічний образ, від якого не відходить уже досить довго - стильний лук, лисина і чорна борода. Утім, навесні оновлення хочеться не лише природі.

Шоумен взяв участь у б'юті-перетворенні від українського візажиста та співака Єгора Андрюшина, який відомий своїми зухвалими модними рішеннями. Результат їхньої колаборації з'явився в соціальних мережах.

відео дня

Андрюшин "перетворив" Дьоміна до невпізнання - у ведучого з'явилися білі брови і борода, а також пишна, стильно укладена шевелюра. Також візажист підфарбував Славі очі, і нарядив його в куртку, як у Майкла Джексона в кліпі "Thriller".

Багато хто прихильно сприйняв таку кардинальну зміну у відомому ведучому, проте були й ті, хто визнав її надмірною - Славу Дьоміна почали порівнювати зі співаком путіністом Філіпом Кіркоровим, який має нездорову тягу до яскравого вбрання та образів.

Слава Демин, Егор Андрюшин
Слава Дьомін перетворився на блондина з мейкапом і пишною зачіскою / instagram.com/slavademin_official

Варто зазначити, що в повсякденному житті Слава Дьомін ретельно дбає про свій зовнішній вигляд. Шоумен розповідав, що витрачає на це не менше 5 тис. гривень щомісяця. Сюди входить корекція і фарбування бороди та манікюр. Також він ходить на масажі.

Слава Дьомін
Слава Дьомін перетворився на блондина з мейкапом і пишною зачіскою / instagram.com/slavademin_official

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Хто такий Слава Дьомін

Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили.

Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина.

Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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