Олександр Еллерт розповів, як покинув країну під час війни

Навколо виїзду колишнього коханого Ксенії Мішиної в США ходить чимало чуток.

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Олександр Еллерт розповів про свій виїзд в США під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

Український комік і переможець першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" Олександр Еллерт у серпні 2022 року виїхав до США, де зараз продовжує жити і працювати. За цей рік питання про те, як йому вдалося покинути країну під час повномасштабної війни, гумористу, ймовірно, задавали не одну тисячу разів.

Проте Еллерт наполегливо зберігав мовчання, відбуваючись жартиками. Однак чаша терпіння у коміка, схоже, переповнилася - йому не подобається, що його критикують в ЗМІ і соціальних мережах за виїзд, і його ображає, що його еміграцію в такий час вважають втечею.

Тому на своїй сторінці в Instagram серед критики оточуючих і міркувань про несправедливість світу, він все ж вирішив розставити крапки над "і".

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Артист заявив, що його від'їзд був законним. Більше того - він кілька разів приїжджав в Україну, і без проблем може повторити це стільки разів, скільки знадобиться. Тому він переконливо просить більше не приставати до нього з питаннями про Америку.

"Я офіційно покинув Україну по усім нормам законодавства під час військового положення. Також за час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знов. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат… ніяких відносин до мого перетинання кордону не мають", - підкреслив Олександр Еллерт, який, втім, все одно не став розкривати всю історію свого відбуття до США.

Олександр Еллерт розповів про свій виїзд до США під час війни / instagram.com/ellert_a

Раніше українська акторка і колишня кохана коміка Ксенія Мішина розповіла, як Еллерт врятував її та сина на початку війни. Пара навіть жила разом і чоловік робив спроби відновити відносини, проте зв'язок між ними обірвався.

У свою чергу Олександр Еллерт, вже будучи в США, заявив, що шкодує про шоу з Мішиною, та підкреслив, які спогади у нього залишилися про цей роман.

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