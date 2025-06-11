Бред Пітт припиняє всі стосунки зі своїми двома дітьми - ЗМІ

Артист звинувачує Анджеліну Джолі в зіпсованих стосунках із дітьми.

https://glavred.net/stars/bred-pitt-prekrashchaet-vse-otnosheniya-so-svoimi-dvumya-detmi-smi-10672562.html Посилання скопійоване

Бред Пітт розриває стосунки з двома дітьми / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

21-річний син Пітта, Пакс, багато разів потрапляв у ДТП

18-річна дочка Шайло минулого року відмовилася від прізвища актора

Голлівудський актор Бред Пітт втрачає зв'язок зі своїми двома дітьми. Про це пише видання Mirror.

Кінозірка хоче розірвати стосунки із сином Паксом, якому зараз 21 рік. Не секрет, що хлопець багато разів потрапляв у ДТП через витівки на дорозі та мав конфлікти з батьком.

відео дня

"Інсайдер стверджує, що Бред "вважає свої стосунки з Паксом невиправними". Актора більше не хвилює, "що Пакс робить чи не робить", - пишуть ЗМІ.

Також відомо, що 18-річна донька Шайло торік відмовилася від прізвища актора, через що Бред був дуже засмучений. Зараз вони не підтримують спілкування. До речі, за словами, інсайдерів, Пітт називає винною у складних стосунках із дітьми свою колишню дружину Анджеліну Джолі.

"Бред звинувачує Анджеліну в зіпсованих стосунках із дітьми. Однак інше джерело стверджує, що він просто "продовжує грати роль жертви", - пишуть ЗМІ.

До слова, одна з найвідоміших пар у світі Пітт і Джолі подала на розлучення 2019 року. Вони прожили разом 5 років і після розірвання шлюбу довгий час скандально з'ясовували стосунки. У екс-подружжя є 6 дітей: близнюки Вів'єн і Нокс, доньки Шайло і Захара та сини Пакс і Меддокс.

Зараз актор уже не самотній. Він живе в Лос-Анджелесі зі своєю новою дівчиною - 32-річною Інес де Рамон.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Старша дочка Бреда Пітта і Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини.

Раніше Главред розповідав, який вигляд має непублічна і наймолодша дочка Уми Турман. Старші діти актриси від Ітана Гоука стали акторами, як і батьки, але Луна поки залишається для фанатів Турман загадкою.

Також кубино-іспанська акторка Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом, які їй приписують з лютого 2025 року. Між акторами 25-річна різниця у віці.

Читайте також:

Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред