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Були на морі: чоловік Жанни Фріске розповів, чому кинув її помирати на самоті

Олена Кюпелі
25 лютого 2025, 19:44
326
Дмитро Шепелєв розповів, як поводився, коли помирала його кохана жінка.
Шепелєв розповів, чому кинув Фріске
Шепелєв розповів, чому кинув Фріске / Колаж Главред, фото Стархіт, Вікіпедія

Коротко:

  • Чому Шепелєв поїхав на море, коли помирала Фріске
  • Що він про це думає

Російський ведучий і колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске - Дмитро Шепелєв, який продовжує жити і працювати в країні-окупанті РФ, уперше розповів про те, чому його дружина і мати його сина Жанна Фріске, вмирала на самоті.

Як розповів він в інтерв'ю російській телеведучій Надії Стрілець, він відвіз сина подалі, бо йому не хотілося, щоб він був свідком її смерті.

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"Не було сумнівів у тому, що бій програно. Це повільний процес, це було помітно по дрібницях, але помітно. Я розумів, що рівень драми буде дуже високий і не хотів, щоб ця ситуація торкнулася Платона. Ми попрощалися з Жанною, сіли в таксі, ввечері того ж дня ми опинилися на морі. А вночі мені написали про те, що її не стало. Це збіг, але я бачу в цьому певний символізм, немов вона згодна з моїм рішенням", - розповів Шепелєв.

Він також розповів, що свідомо не давав інтерв'ю в той час, адже "рятував" Жанну. "Це були найважчі роки в моєму житті. Я зупинив свою кар'єру і займався її порятунком. Були зроблені колосальні зусилля для того, щоб про це ніхто не знав. Я був переконаний, що ми зможемо перемогти. Ми будували плани на майбутнє, у нас ріс син", - виправдався Шепелєв.

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Раніше Главред розповідав, що Шепелєв поділився, як його син Платон готувався до зйомок серіалу "Плакса". В інтерв'ю для пропагандистських росЗМІ Шепелєв зазначив, що Платон стер пальці в кров.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

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Хто така Жанна Фріске?

Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).

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