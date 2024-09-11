"Спокій, а не хаос": Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа

Тейлор Свіфт тонко потролила кандидата в президенти США Дональда Трампа.

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Тейлор Свіфт сміливо заявила про свою позицію/ Колаж Главред, фото скріншот з Instagram/taylorswift

Американська суперпопулярна поп-зірка Тейлор Свіфт підтримала кандидатуру віцепрезидента Камали Гарріс на посаду президента у вівторок ввечері після напружених дебатів з колишнім президентом Дональдом Трампом.

На своїй сторінці в Instagram, Гарріс, кандидата від Демократичної партії, Свіфт назвала "твердим, обдарованим лідером". "Я віддам свій голос за Камалу Гарріс і Тіма Волза на президентських виборах 2024 року", - заявила Свіфт у пості в Instagram для своїх більш ніж 283 мільйонів підписників.

"Я голосую за Каміллу Гарріс, тому що вона бореться за права і справи, які, як я вважаю, потребують воїна, щоб відстоювати їх. Я думаю, що вона твердий, обдарований лідер, і я вірю, що ми можемо домогтися набагато більшого в цій країні, якщо нас буде вести спокій, а не хаос".

Теорія змови в США і до чого тут Тейлор Свіфт Тейлор Свіфт - популярна американська співачка й авторка пісень. Свіфт продала понад 200 мільйонів платівок у світі і є одним із найбільш продаваних музикантів, найпопулярнішою співачкою на платформі Spotify і єдиною артисткою, у якої п'ять альбомів було продано накладом понад мільйон копій у перший тиждень у США. Серед нагород співачки: 14-кратна лауреатка премії "Греммі", включно з чотирма перемогами в номінації "Найкращий альбом року";

володарка однієї прайм-таймової премії "Еммі";

40 статуеток American Music Awards;

29 Billboard Music Awards;

23 MTV Video Music Awards;

три нагороди IFPI "Світовий виконавець звукозапису року". Крім того, Свіфт побила 101 світовий рекорд Гіннеса. Співачку удостоєно звань "Артист десятиліття" і "Жінка десятиліття". Американський журнал Time назвав Тейлор Свіфт "Людиною 2023 року". Як пише Bloomberg із посиланням на опитування Monmouth University, майже кожен п'ятий американець вважає, що попспівачка Тейлор Свіфт бере участь у таємних урядових заходах, покликаних допомогти Джо Байдену перемогти на президентських виборах. "Теорія змови" нічим не підкріплена, проте її підтримують у соцмережах і висвітлюють у консервативних новинних мережах. За версією прихильників цієї теорії Пентагон "використовує" Свіфт як "зброю в кампанії психологічної війни". Шляхом "інсценування роману" між співачкою та захисником Chiefs Тревісом Келсом уряд намагається підвищити популярність Свіфт, щоб її можливе схвалення Байдена мало більший ефект. Майже третина республіканців вірять у цю теорію, тоді як серед демократів таких лише 6%.

Свіфт додала, що вона була "натхненна і вражена" вибором Гарріс губернатора Міннесоти Тіма Волза своїм напарником, вихваляючи його як захисника "прав ЛГБТК+, ЕКЗ і права жінки володіти своїм тілом протягом десятиліть".

"Я провела своє дослідження і зробила свій вибір", - додала володарка премії "Греммі". "Ваше дослідження - це все, що вам потрібно зробити, і вибір - це ваш вибір", - сказала вона.

34-річна Свіфт підписала свій пост "Бездітна кошатниця" - відсилання до виразу, який використовував напарник Трампа, сенатор Дж. Д. Венс, республіканець з Огайо, для опису жінок, у яких немає дітей.

Свіфт додала фотографію себе, що тримає свого кота Бенджаміна Баттона, який прикрасив обкладинку журналу Time разом зі співачкою.

До слова, підтримка Свіфт стала несподіванкою для кампанії Гарріс, повідомили NBC News два представники кампанії. Кампанія розглядає підтримку співачки як частину "вирішальної перемоги" віцепрезидента на сцені дебатів і свідчить про її здатність залучати підтримку, сказав один із представників.

Тейлор Свіфт - найпопулярніша виконавиця на Spotify і Apple Music, а також найкасовіша виконавиця за всю історію.

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Раніше стало відомо про те, що Тейлор Свіфт, схоже, стала задихатися насвоєму шоу Eras Tour у Ріо-де-Жанейро. Фанатське відео з концерту, опубліковане в суботу, показує, що зірка щосили намагається дихати одразу після виконання "Bejeweled" наприкінці свого багатогодинного виступу.

Сама співачка повідомила, що вона "спустошена" після того, як перед її концертом у Ріо-де-Жанейро в п'ятницю померла фанатка. Пізніше також стало відомо про ще одну смерть.

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