Тепер і Вільям: навколо здоров'я принца здійнялася паніка

Ви дізнаєтеся:
- Чому з'явилися побоювання щодо здоров'я принца
- Хто забив на сполох
Принц Вільям викликав побоювання з приводу свого здоров'я, з'явившись "худим і виснаженим" під час свого туру Південною Африкою.
RadarOnline повідомляє, що найближче оточення королівської сім'ї потай стурбоване його станом і тим, наскільки наслідки битви його сім'ї з раком позначаються на ньому.
Вільям розповів цього тижня, що він пережив "найважчий рік у своєму житті" після того, як у його дружини Кейт і батька короля Чарльза діагностували рак.
Джерело повідомило, що стан принца турбує оточення, оскільки він явно не їв і не спав належним чином.
"Наслідки від раку Кейт очевидні, і чутки навколо їхнього шлюбу також навалилися на нього - але тепер він бореться", - повідомив він.
Хто такий принц Вільям?
Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.
Вільям розповів про свій "жорстокий" рік у відеоінтерв'ю, присвяченому закінченню його тижневого візиту в Кейптаун у Південній Африці.
Глядачі в соціальних мережах написали, що принц виглядав "худим" і "напруженим", коли він розповідав про свої проблеми.
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Раніше Главред повідомляв, що член британської королівської сім'ї Майк Тіндалл розповів, що британці були б "вражені", якби могли побачити, як поводяться принц і принцеса Уельські за зачиненими дверима.
Раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.
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