Тепер і Вільям: навколо здоров'я принца здійнялася паніка

Користувачі соцмереж та інсайдери забили тривогу щодо здоров'я принца.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон пережили важкий рік / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

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Чому з'явилися побоювання щодо здоров'я принца

Хто забив на сполох

Принц Вільям викликав побоювання з приводу свого здоров'я, з'явившись "худим і виснаженим" під час свого туру Південною Африкою.

RadarOnline повідомляє, що найближче оточення королівської сім'ї потай стурбоване його станом і тим, наскільки наслідки битви його сім'ї з раком позначаються на ньому.

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Вільям розповів цього тижня, що він пережив "найважчий рік у своєму житті" після того, як у його дружини Кейт і батька короля Чарльза діагностували рак.

Джерело повідомило, що стан принца турбує оточення, оскільки він явно не їв і не спав належним чином.

"Наслідки від раку Кейт очевидні, і чутки навколо їхнього шлюбу також навалилися на нього - але тепер він бореться", - повідомив він.

Хто такий принц Вільям? Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Вільям розповів про свій "жорстокий" рік у відеоінтерв'ю, присвяченому закінченню його тижневого візиту в Кейптаун у Південній Африці.

Глядачі в соціальних мережах написали, що принц виглядав "худим" і "напруженим", коли він розповідав про свої проблеми.

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Раніше Главред повідомляв, що член британської королівської сім'ї Майк Тіндалл розповів, що британці були б "вражені", якби могли побачити, як поводяться принц і принцеса Уельські за зачиненими дверима.

Раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

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