Принц Вільям довів доньку Шарлотту до сліз: що сталося

Про що розповів принц:
- Чому сильно засмутилася Шарлотта
- Що йому довелося зробити з бородою
- На що сподівається принц Вільям
Принц Вільям розповів, що його 9-річна донька, принцеса Шарлотта, заплакала, коли вперше побачила його бороду.
За словами монарха, якого цитує Page Six, дівчинці татова борода "не сподобалася відразу". У мене були ріки сліз, тому мені довелося її збрити", - сказав майбутній король.
Принц Уельський, який завершував свій чотириденний візит до Південної Африки додав, що отримав емоційну реакцію від своєї доньки на початку року.
Однак 42-річний Вільям сподівався, що в кінцевому підсумку він зможе змінити думку Шарлотти.
"Потім я відростив її знову. ... Я переконав її, що все буде добре", - додав він.
Хто такий принц Вільям?
Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.
Батько трьох дітей публічно дебютував із бородою в серпні, коли з'явився разом із дружиною Кейт Міддлтон у відеоролику, вітаючи спортсменів Великої Британії з їхніми результатами на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
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