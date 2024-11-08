Принц Вільям довів доньку Шарлотту до сліз: що сталося

У королівському дворі киплять свої пристрасті.

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Принц Вільям засмутив доньку/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Про що розповів принц:

Чому сильно засмутилася Шарлотта

Що йому довелося зробити з бородою

На що сподівається принц Вільям

Принц Вільям розповів, що його 9-річна донька, принцеса Шарлотта, заплакала, коли вперше побачила його бороду.

За словами монарха, якого цитує Page Six, дівчинці татова борода "не сподобалася відразу". У мене були ріки сліз, тому мені довелося її збрити", - сказав майбутній король.

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Принц Уельський, який завершував свій чотириденний візит до Південної Африки додав, що отримав емоційну реакцію від своєї доньки на початку року.

Однак 42-річний Вільям сподівався, що в кінцевому підсумку він зможе змінити думку Шарлотти.

"Потім я відростив її знову. ... Я переконав її, що все буде добре", - додав він.

Хто такий принц Вільям? Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Батько трьох дітей публічно дебютував із бородою в серпні, коли з'явився разом із дружиною Кейт Міддлтон у відеоролику, вітаючи спортсменів Великої Британії з їхніми результатами на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

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