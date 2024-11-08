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Принц Вільям довів доньку Шарлотту до сліз: що сталося

Олена Кюпелі
8 листопада 2024, 14:56
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У королівському дворі киплять свої пристрасті.
Кейт Міддлтон, принц Вільям
Принц Вільям засмутив доньку/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Про що розповів принц:

  • Чому сильно засмутилася Шарлотта
  • Що йому довелося зробити з бородою
  • На що сподівається принц Вільям

Принц Вільям розповів, що його 9-річна донька, принцеса Шарлотта, заплакала, коли вперше побачила його бороду.

За словами монарха, якого цитує Page Six, дівчинці татова борода "не сподобалася відразу". У мене були ріки сліз, тому мені довелося її збрити", - сказав майбутній король.

відео дня

Принц Уельський, який завершував свій чотириденний візит до Південної Африки додав, що отримав емоційну реакцію від своєї доньки на початку року.

Однак 42-річний Вільям сподівався, що в кінцевому підсумку він зможе змінити думку Шарлотти.

"Потім я відростив її знову. ... Я переконав її, що все буде добре", - додав він.

Хто такий принц Вільям?

Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Батько трьох дітей публічно дебютував із бородою в серпні, коли з'явився разом із дружиною Кейт Міддлтон у відеоролику, вітаючи спортсменів Великої Британії з їхніми результатами на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

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Раніше Главред писав про те, що член британський королівської сім'ї Майк Тіндалл розповів, що британці були б "вражені", якби могли побачити, як поводяться принц і принцеса Уельські за закритими дверима.

Раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

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