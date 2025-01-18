Ольга Сумська опинилася в центрі Києва під час обстрілу балістикою РФ

Актриса Ольга Сумська показала моторошні кадри наслідків удару РФ по Києву.

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Ольга Сумська була в небезпеці/ колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Коротко:

Сумська показала кадри руйнувань

Що пережила актриса

Під час масованої атаки країни-агресора Росії по Києву рано вранці 18 січня, українська акторка Ольга Сумська опинилася якраз у місці удару.

На своїй сторінці в Instagram, артистка показала кадри з місця події в Шевченківському районі.

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Актриса опублікувала фото, на яких видно, що сталося зі станцією метро Лук'янівська, а також показала кадри з місця подій, де видно руйнування біля станції метро "Лук'янівка". Актриса також показала частково зруйновані будинки, уламки російських ракет, а також згоріле авто.

Ольга Сумська опинилася в місці обстрілу росіян / Фото Instagram/olgasumska

"Ми зовсім поруч, наші будинки здригалися", - написала налякана актриса.

Ольга Сумська опинилася в місці обстрілу росіян / Фото Instagram/olgasumska

Виявилося, що в момент атаки Сумська була поруч, але на щастя, вона не постраждала від російського терору.

Сумська зафіксувала удар РФ по Україні / Скриншот Instagram/olgasumska

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Нагадаємо, рано вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні. В одному з районів Києва загинули три людини. У вогні одна зі станцій метро, її закрили на вхід і вихід.

Як повідомляв Главред, стався масований удар по Україні. У Повітряних силах розповіли, що РФ запустила 4 ракети і 39 дронів - стало відомо, скільки було збито. Окупанти в ніч на суботу масовано атакували Україну ракетами і дронами. У двох містах є руйнування, у столиці три людини загинули.

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